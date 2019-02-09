翻轉保守風氣 苗栗首發平權遊行5月上路

2019-02-09 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣首場「愛轉來」平權遊行5月11日在竹南鎮、頭份市上路，主辦單位強調選擇母親節的周末辦理別具意義，希望大家帶著自己媽媽來參加支持平權，翻轉苗栗的保守風氣。

「苗栗愛轉來平權遊行」小組今天在竹南鎮成立，並舉辦「彩虹大集合」活動，苗栗縣議員曾玟學、宋國鼎、陳光軒到場，活動安排「婚姻平權大平台」總召呂欣潔談今年「婚姻平權元年」的運動規畫及未來目標，並辦理彩虹風車彩繪。

苗栗愛轉來遊行召集人黃海惟、夏立民等人表示，彩虹風車各個葉扇都有不同的顏色，有如傳統性別光譜，但旋轉起來顏色融合在一起，但婚姻平權方面苗栗相對保守，依苗栗縣人口推估應有4到5萬名同志，但戶籍註記同性伴侶卻僅有27對。

同性伴侶明年5月24日起可合法登記結婚，苗栗年輕人組成的苗栗愛轉來平權遊行小組在「婚姻平權大平台」、時代力量苗栗黨部等單位協辦，規畫系列平權活動，營造友善環境，同志可以安心追求自己的幸福。