親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節連假哪裡趣
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜年前指示降價 旗津渡輪人潮創歷史新高

夜市扮恐龍無辜被揍 16歲女學生：沒人幫我作證

清潔隊員春節清運辛苦 前市長竟呼籲民眾給紅包鼓勵

2019-02-09 10:22聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗市今天恢復正常垃圾清運，前市長邱炳坤呼籲給「垃圾清運員」紅包鼓勵。圖／本報資...
苗栗市今天恢復正常垃圾清運，前市長邱炳坤呼籲給「垃圾清運員」紅包鼓勵。圖／本報資料照片
分享
春節連續假期接近尾聲，今天陸續恢復正常垃圾清運，苗栗市前市長邱炳坤在臉書上貼文呼籲給「垃圾清運員」紅包鼓勵。但苗栗市公所政風室主任甘國賢表示，依據公務人員倫理規範，清潔隊員不應收紅包，民眾送紅包也不恰當，有損公務人員形象。

清潔隊員收紅包是否觸法？法界人士看法不同，有人認為民眾主動送紅包，而非清潔隊員索賄，年節習俗感謝清潔隊員辛勞，並沒有行賄犯意；不過，也有認為是觸犯貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪。

邱炳坤說，新年給「紅包」是鼓勵也是感恩，「他在職不便向鄉親呼籲」，不在其位沒有了牽絆，可以大方、大聲的說出心裡的話。

邱炳坤甫卸任苗栗市長，他的呼籲獲得熱烈回響，全部一致肯定紅包一定要的，多少給一點。苗栗市建功里長賴安老說，非常贊同邱炳坤見解，清潔隊員忙碌一整年，市民歡欣快樂的過年，隊員卻為了市容加班、打拚，應該給予實質鼓勵。

苗栗市公所清潔隊指出，春節前是清潔隊員最忙的時候，除夕前一天收垃圾到凌晨1點多，除夕當天下午3點多才收工，全市規畫14條路線，每條路線負責約2000戶垃圾清運及資源回收，年後第一天收垃圾，很多家戶已經沒有包紅包，紅包金額通常100元、200元、300元，清潔車共3人、資源回收車2人分配。

紅包清潔隊員邱炳坤
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

江漢童豬年個展至24日 傳遞生活美感

2019-02-08 16:59

桃園風禾公園滾輪滑梯暴紅 周邊違停多、警忙開單

2019-02-08 15:36

「當最好的豬隊友」竹市府推吃豬全攻略

2019-02-08 11:04

林智堅發放豬年福袋 祝新竹市民「2019幸福久久」

2019-02-06 16:25

楊文科：老人年金倍增至三千 阿嬤笑答年節加菜

2019-02-05 14:34

徐耀昌參拜發福袋 馬英九明天馬家庄、龍鳳宮分送福袋

2019-02-05 13:46

桃園IG打卡必去秘境 怎麼拍都美

2019-02-04 23:44

桃園不會人擠人又好玩的景點 不吝嗇報你知

2019-02-04 23:28

去年沒有 今年竹縣走春新景點曝光了

2019-02-04 23:12

一場車禍改變人生 他靠獅子頭美味奮力向前

2019-02-04 22:44

影／三六九山莊年初二恢復入園 山莊缺水須背水上山

2019-02-04 17:50

桃園仁壽宮春節湧人潮 周邊道路管制交通

2019-02-04 10:20

「鐵人拜廟」春節跑遍百間廟宇 他藉此了解民情

2019-02-03 22:32

鐵人鄭文燦 跑百廟發福袋

2019-02-03 22:26

桃園大過年停水 自來水公司被怨讓民眾難過年

2019-02-03 21:48

關心弱勢掏腰包買彩券 鄭文燦刮3000中100

2019-02-03 14:59

促請韓國瑜選總統 退休校長春聯表心意

2019-02-03 11:16

竹市府訪移工 紅包春聯添年味

2019-02-02 23:00

師傅返鄉傳授 千歲烘焙團接單

2019-02-02 22:54

過年到！外籍移工留台拚工作 竹市府送愛溫暖心

2019-02-02 16:25

朱立倫今到新竹發豬紅包袋 3千餘份搶空

2019-02-02 13:51

銀髮族社區開設烘焙坊 退休麵包師傅回鄉貢獻

2019-02-02 13:23

桃園平鎮褒忠祠義民廟 連續4天交通疏導管制

2019-02-02 11:23

影／朱立倫桃園龍元宮發紅包袋 強調團結拚經濟

2019-02-02 10:55

市政團隊臉譜／竹市行政處副處長 許智堡善溝通

2019-02-01 23:53

國防理工校園大翻修 4年前才裝冷氣

2019-02-01 23:48

中科院合作代訓 國防理工招生倍增

2019-02-01 23:43

應徵助人工作 當「小流氓的父親」20年無悔

2019-02-01 23:35

一例一休衝擊 中途之家少收11園生

2019-02-01 23:30

冷氣冰箱舊換新 領補助省電費

2019-02-01 23:29

竹市祭2千萬補助冷氣、冰箱舊換新 加碼送到府檢測

2019-02-01 17:33

竹東近400位長輩一起慶生 K歌、吃蛋糕、拿禮金

2019-02-01 16:48

桃園10元豬年福袋亮相 鄭文燦過年掃百間廟發放

2019-02-01 16:33

正妹警巡邏見老翁獨坐分隔島 助包紮幫找家

2019-02-01 14:45

善心湧入 桃園市府助5歲小遊民實現上學夢

2019-02-01 14:43

就因輸這1票 村長慘遭苛扣3年事務補助費156萬

2019-02-01 14:42

六福村慶40歲 你可以免費暢遊只要你有40...

2019-02-01 14:06

劣！道路竟變廢家具棄置場 成竹市「最美麗風景」

2019-02-01 13:45

旺榮輪拖救作業不停歇 航港局盼春節期間完成

2019-02-01 12:57
看更多

熱門文章

他爆議員收入和紅白包行情 網友：還蠻有guts的

2019-02-08 17:44

嘉市介紹走春景點 馬英九明天初五來發紅包

2019-02-08 16:40

人進來！ 台中花博單日湧12萬人 創單日入園數新高

2019-02-08 11:45

走春不限宮廟！一日網美走春路線 桃園必踩神點曝光

2019-02-08 15:19

不問國運問蒼生 鹿港天后宮百年不變的堅持

2019-02-08 14:32

想領長腿花仙子紅包？明天到台中花博就對了

2019-02-08 18:01

「鬼畫符」春聯看懂幾個字？ 網友：只認得迎財神

2019-02-08 15:28

桃園風禾公園滾輪滑梯暴紅 周邊違停多、警忙開單

2019-02-08 15:36

財運攏底「嘉」！嘉義5青年合資刮出300萬頭獎

2019-02-08 14:13

清水地熱吸大量人潮 進園區必須乖乖排隊

2019-02-08 20:04

趁過年搶停車財！逢甲夜市一停車業者被抓到無照營業

2019-02-08 17:42

影／初四迎財神 人潮擠爆金山財神廟

2019-02-08 19:00

影／排14小時搶發財金 陳小姐：城隍爺叫我來排的

2019-02-08 16:35

中台怎麼玩？ 永靖「播夢種籽」地景迷宮探險去

2019-02-09 00:30

清潔隊員春節清運辛苦 前市長竟呼籲民眾給紅包鼓勵

2019-02-09 10:22

韓國瑜年前指示降價 旗津渡輪人潮創歷史新高

2019-02-09 10:32

高雄愛河燈會今起12天 金銀河點亮河岸注意交管

2019-02-09 08:53

「當最好的豬隊友」竹市府推吃豬全攻略

2019-02-08 11:04

影／傳藝中心辦「博杯比賽」 搏出最多杯可拿獎金30萬

2019-02-08 19:35

五峰探獵人庇護所有「藝」思 萬片馬賽克拼出新埔漫畫世界

2019-02-09 00:30

清潔員提早收假 台北市今起恢復收運垃圾

2019-02-08 10:54

宮廟走春 寵物安太歲也夯

2019-02-09 00:30

提早認識職業 北市辦理職業輔導營吸引7000生參加

2019-02-08 11:05

花蓮吉安垃圾車恢復清運 今垃圾量預計破百噸

2019-02-08 13:39

彰化台鐵舊宿舍群再利用 文史團體盼生活化

2019-02-08 14:38

彰化台鐵舊宿舍群 修澤蘭設計段長宿舍具特色

2019-02-08 14:38

國際藝術家換工 重現原民生活

2019-02-09 00:30

過年不只發福袋 侯友宜探訪弱勢贈平安袋

2019-02-08 20:30

初四接財神 花蓮金財神寶殿湧千人領美金錢母

2019-02-08 18:09

走走8巷講講8巷 彰化台鐵舊宿舍群開創未來

2019-02-08 14:37

江漢童豬年個展至24日 傳遞生活美感

2019-02-08 16:59

影／1000枚「啟臣牌」開運金幣 民眾搶領討喜氣

2019-02-09 10:32

春節連假好天氣 台南這些商圈景點人潮都爆了

2019-02-09 10:38

女友狠甩 浪子吳彥霆靠地瓜翻轉人生

2019-02-08 10:58

維護車況順暢 宜縣警局推「交通快打」排解交通狀況

2019-02-08 19:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top