清潔隊員春節清運辛苦 前市長竟呼籲民眾給紅包鼓勵

2019-02-09 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗市今天恢復正常垃圾清運，前市長邱炳坤呼籲給「垃圾清運員」紅包鼓勵。圖／本報資料照片 分享 facebook 春節連續假期接近尾聲，今天陸續恢復正常垃圾清運，苗栗市前市長邱炳坤在臉書上貼文呼籲給「垃圾清運員」紅包鼓勵。但苗栗市公所政風室主任甘國賢表示，依據公務人員倫理規範，清潔隊員不應收紅包，民眾送紅包也不恰當，有損公務人員形象。

清潔隊員收紅包是否觸法？法界人士看法不同，有人認為民眾主動送紅包，而非清潔隊員索賄，年節習俗感謝清潔隊員辛勞，並沒有行賄犯意；不過，也有認為是觸犯貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪。

邱炳坤說，新年給「紅包」是鼓勵也是感恩，「他在職不便向鄉親呼籲」，不在其位沒有了牽絆，可以大方、大聲的說出心裡的話。

邱炳坤甫卸任苗栗市長，他的呼籲獲得熱烈回響，全部一致肯定紅包一定要的，多少給一點。苗栗市建功里長賴安老說，非常贊同邱炳坤見解，清潔隊員忙碌一整年，市民歡欣快樂的過年，隊員卻為了市容加班、打拚，應該給予實質鼓勵。

苗栗市公所清潔隊指出，春節前是清潔隊員最忙的時候，除夕前一天收垃圾到凌晨1點多，除夕當天下午3點多才收工，全市規畫14條路線，每條路線負責約2000戶垃圾清運及資源回收，年後第一天收垃圾，很多家戶已經沒有包紅包，紅包金額通常100元、200元、300元，清潔車共3人、資源回收車2人分配。