桃園風禾公園滾輪滑梯暴紅 周邊違停多、警忙開單

2019-02-08 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市政府在桃園區風禾公園打造長50公尺滾輪滑梯，一旁還有6座長度、大小不一的磨石子滑梯，趁農曆年前開放，春節期間果然吸引大批人潮朝聖體驗，最夯的滾輪滑梯排起長長人龍，至少要排半小時才玩得到，風禾公園儼然成為春節遊樂勝地，但周邊也現違規停車亂象，不少汽機車違規停放人行道，警方接獲民眾檢舉到場拍照取締，今天就開出16件罰單，市府工務局下午將增加周邊告示，引導民眾到文小二用地停車，避免挨罰。

桃園風禾公園位於桃園區慈文路688號，鄰近大興西路、文中路等要道，由於風禾公園屬性為防災公園，市府考量公園設施不豐，且周邊水圳水質不良，去年封閉園區大改造，巧妙利用滯洪池高低差打造大型遊樂場，引進日人設計的滾輪滑梯、6座磨石子滑梯、攀爬區、沙坑與鞦韆區。

風禾公園遊樂場上月底重啟開放，由於設施新穎、腹地寬敞，每天都有不少家長帶著孩子來遊戲，尤其號稱「全桃園最長的滾輪滑梯」人氣更是爆棚，每天早上8點開放到晚上10點，搶玩人潮絡繹不絕，還有民眾溜滾輪滑梯時拿起手機，邊拍影片或直播紀錄滑梯過程，分享滑梯的刺激趣味。

工務局景觀工程科長高必嫻說，風禾公園因遊樂設施大受歡迎，春節連假每天人潮滿滿，同場可湧入數千人遊戲，其中滾輪滑梯人氣居高不下，她特別提醒民眾不要自帶紙板，避免溜速過快，由於夏天金屬滾輪溫度高，屆時將採購可套下半身溜滑梯的工具供使用，材質仍待研議，避免燙傷。

高必嫻也提到，由於遊戲人潮不少，現場都有安排人力巡視協助，並定時填平滑梯下方的木屑軟墊，以策安全，至於桃園第二座滾輪滑梯將落腳何處？高說，空間要夠大才有辦法施作，選址部分仍在討論當中。

風禾公園因滑梯暴紅，大量人車湧入，也衍生人行道違停亂象，警方接獲不少熱心民眾檢舉報案，立刻到場拍照、取締，桃園警分局交通組指出，春節以來每天平均開單10到20件，今天則已開單16件，汽車可罰900元。

桃園警分局交通組長梁仲銘說，人行道只供行人行走，車輛違規停車將有礙行人權益，員警會以勸導為優先，若接獲檢舉也將到場開單，由於距離風禾公園滾輪滑梯約350公尺處、慈文路與文中三路口有座「文小二」停車場，提醒民眾可先讓家人下車，再到文小二停放愛車，以免違停挨罰。