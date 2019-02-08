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「當最好的豬隊友」竹市府推吃豬全攻略

2019-02-08 11:04聯合報 記者張雅婷╱即時報導

魯肉飯是最佳豬隊友之一。圖／新竹市府提供
魯肉飯是最佳豬隊友之一。圖／新竹市府提供
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有句話說「不怕神對手，只怕豬隊友」，但是今年新竹市府推薦幾個「豬隊友」口袋名單，希望大家來新竹市一定不要錯過。今年適逢豬年，新竹市多項豬肉美食包含貢丸、滷肉飯、肉乾伴手禮等不打烊，要當大家的「最佳豬隊友」，邀請國人放假時到新竹市觀光走春，也別忘深入小巷探索最棒的豬肉美食，來場豐盛的味覺饗宴。

肉乾、肉鬆等是最佳豬隊友之一。圖／新竹市府提供
肉乾、肉鬆等是最佳豬隊友之一。圖／新竹市府提供
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國民小吃摃丸湯從小攤販、菜市場或是專賣店都是摃丸的身影，任一小店的摃丸都是水準之上堪稱「無地雷」，由於強調手打，多以「摃」字為名，主要以豬後腿肉做成，新竹摃丸的專門店有海瑞摃丸、華品摃丸、昶瑞貢丸、進益摃丸、台丸公司等，除了原味之外，還有很多種口味可以選擇，如香菇、椒麻，更有虱目魚丸的變形口味，來新竹吃摃丸，超多創意口味絕對讓人大呼過癮。

魯肉飯也是台灣最強的庶民美食之一，入選竹好呷美食評比的「禾日香」魯肉飯，其肉燥選用整塊松阪肉手工切丁，肉香濃郁，吃完唇齒留香，再配上一顆半熟蛋包，戳破後蛋汁拌著飯吃，成了店內最大招牌，還可搭配白菜滷、雞絲飯、滷大腸等多項平民美食，春節期間仍有營業，想吃的朋友可要早點出門囉。

位在中正路巷仔內的利利號，是來竹市必訪的年節掃貨點，店內擺滿了各式肉乾、肉鬆、香腸、臘肉與火腿，是有30多年歷史的老字號，肉鬆是店裡的鎮店招牌，採用豬後腿肉，加入醬油、鹽和蔗糖現炒現製販售，還有輕薄透亮的薄豬肉乾，薄薄一片卻很有嚼勁，口味獨特，過年期間不打烊，可以當作最佳伴手禮，跟親朋好友分享新竹的好滋味。

新竹市最新火紅的平民美食一級戰區東門市場，除了以吃遍異國美食為名，也藏有不少豬肉美食，從居酒屋的串燒、豬排蓋飯、咖哩飯，到泰式打拋豬、台式大腸麵線、控肉飯、白切肉，多款豬隊友都可以在東門市場一次滿足。新年走春來新竹走走，蒐集「豬隊友」，絕對能讓遊客新的一年諸事大吉。

新竹摃丸也是最佳豬隊友之一。圖／新竹市府提供
新竹摃丸也是最佳豬隊友之一。圖／新竹市府提供
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新竹伴手禮
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