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九天跑百宮廟 桃市民讚鄭文燦「超韓趕柯」

2019-02-07 10:48聯合報 記者許政榆╱即時報導

大年初三仍然馬不停蹄，桃園市長鄭文燦連續9天挑戰百間宮廟參香發福袋的「鐵人行程」持續進行中，今天預計前往龍潭、大溪區共16間宮廟參香。上午7點多鄭文燦抵達首站龍潭區龍元宮，廟前廣場擠滿數百位民眾，排第一的劉老先生說，鄭文燦的人氣居高不下，有「超韓趕柯」之勢，假以時日肯定是領導台灣的大人物，十足看好鄭文燦。

鄭文燦一抵達龍元宮，在排隊群眾熱情簇擁下緩慢進場，不少民眾還拿起相機想和鄭文燦自拍，不論握手、愛的抱抱鄭文燦來者不拒。鄭文燦說，龍元宮是龍潭的信仰中心，也與當地百年都市發展有很大關係，除祈求國泰民安，也希望經濟起飛、桃園大躍進。

居住龍潭50年、排頭香的劉老先生說，鄭文燦很照顧龍潭、很體貼客家族群，昨天聽聞朋友他要來發紅包，便起了個大早排隊等候，看到本人也大讚胖周瑜人氣居高不下，有「超韓趕柯」之勢，假以時日肯定勢領導台灣的大人物。

鄭文燦離開龍潭以後，帶著豬年新春福袋到大溪永福宮、普濟堂等廟宇參拜、發放，祝福拿到的鄉親新的一年都能「好運旺旺來」，此外也大推龍潭、大溪、復興有許多重要觀光景點，是走春出遊的好地方，歡迎大家多來玩，體驗桃園的自然生態與歷史人文。

桃園市長鄭文燦連續9天挑戰百間宮廟的「鐵人行程」持續進行中，今天上午7點多前往龍...
桃園市長鄭文燦連續9天挑戰百間宮廟的「鐵人行程」持續進行中，今天上午7點多前往龍潭區龍元宮參香發福袋。記者許政榆／攝影
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桃園市長鄭文燦連續9天挑戰百間宮廟參香發福袋，「鐵人行程」持續進行中。記者許政榆...
桃園市長鄭文燦連續9天挑戰百間宮廟參香發福袋，「鐵人行程」持續進行中。記者許政榆／攝影
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鄭文燦福袋
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