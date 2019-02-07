九天跑百宮廟 桃市民讚鄭文燦「超韓趕柯」

2019-02-07 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



大年初三仍然馬不停蹄，桃園市長鄭文燦連續9天挑戰百間宮廟參香發福袋的「鐵人行程」持續進行中，今天預計前往龍潭、大溪區共16間宮廟參香。上午7點多鄭文燦抵達首站龍潭區龍元宮，廟前廣場擠滿數百位民眾，排第一的劉老先生說，鄭文燦的人氣居高不下，有「超韓趕柯」之勢，假以時日肯定是領導台灣的大人物，十足看好鄭文燦。

鄭文燦一抵達龍元宮，在排隊群眾熱情簇擁下緩慢進場，不少民眾還拿起相機想和鄭文燦自拍，不論握手、愛的抱抱鄭文燦來者不拒。鄭文燦說，龍元宮是龍潭的信仰中心，也與當地百年都市發展有很大關係，除祈求國泰民安，也希望經濟起飛、桃園大躍進。

居住龍潭50年、排頭香的劉老先生說，鄭文燦很照顧龍潭、很體貼客家族群，昨天聽聞朋友他要來發紅包，便起了個大早排隊等候，看到本人也大讚胖周瑜人氣居高不下，有「超韓趕柯」之勢，假以時日肯定勢領導台灣的大人物。