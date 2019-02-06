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高雄燈會風波遭網友砲轟 潘恒旭回嗆：罷免我啊

台開「花鳥溫泉季」 即日起至17日免費入園

2019-02-06 17:10聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣新埔鎮台開雲夢山丘，即日起至2月17日(年初十三) 舉辦「花鳥溫泉季」，免費入園，歡迎民眾到新埔走春。慶祝新春豬年，今天上午前縣長邱鏡淳、范振宗與台開集團董事長邱復生在雲水觀，共同發送限量200個開運祈福紅包，內含福氣金幣一枚與一元美金紙鈔，象徵一元復始，萬象更新，一整年好福氣、好運氣。

新竹縣長楊文科上午則陪同前總統馬英九到義民廟參拜，接著也感到台開新埔園區，致贈限量開運紅包給民眾。

為期12天的免費入園活動，民眾可在雲夢山丘漫步250公尺長的「花知道」觀賞茶花，成排盛開1500棵、共1100多種，是台灣最多種茶花大道。有最香的茶花「姬」、茶梅界中美人「早珍珠」茶花及台灣自行培育「夢娜玫瑰」、香格格、天香、黃花等，一路直達龍頭觀景台。

也可走新設長約350公尺的「百佛道」，這是由日本建築大師隈研吾規劃設計，石造朝聖之路直通龍頭觀景台。

同時開放的還有環山健走步道，自蘭花園再上走至雲水觀擲筊祈福搏金幣，到龍頭觀景台太極禪坐，追求身心靈安定，再步行下山參加茶文化體驗，品茶種類有新埔紅茶、新埔綠茶與泰崗岩茶等。

園區內也可享受泡腳溫泉，看孔雀、五色鳥等，體驗享受園區八大景點。現場還有47個樂活貨櫃市集，銷售有機蔬果、在地農產品、茶花、天然檜木手工皂、新竹柿餅等。

不過這段期間雖免費入園，但仍需要收取停車費用，除機車不需收費，其他大小客車，汽車每輛停車收費100元，遊覽車則每輛收取300元。

限量200個開運祈福紅包，內含福氣金幣一枚與一元美金紙鈔，象徵一元復始，萬象更新...
限量200個開運祈福紅包，內含福氣金幣一枚與一元美金紙鈔，象徵一元復始，萬象更新，一整年好福氣、好運氣。記者陳斯穎／攝影
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新竹縣長楊文科〈右三〉上午陪同前總統馬英九到義民廟參拜，接著也感到台開新埔園區，...
新竹縣長楊文科〈右三〉上午陪同前總統馬英九到義民廟參拜，接著也感到台開新埔園區，致贈限量開運紅包給民眾。記者陳斯穎／攝影
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新竹溫泉季開運
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