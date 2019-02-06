大溪百年首位女木匠師 黃裕凰走出自己的路

2019-02-06 14:52 中央社 桃園6日電



桃園市70年次女生黃裕凰，20多年前繼承家業在桃園市經營神桌製作，透過女性細膩特質，在木製神桌上保留榫接技藝，成功打響名號，不但是大溪百年來首位女木匠師，更木製神桌創造一條活路。

桃園市大溪區，是台灣聞名的木藝之都，這個向來被視為是男人工作的傳統工藝，卻出現了百年來，首位女木匠師「黃裕凰」。

7年級的黃裕凰說，自己從小就不愛讀書，國中畢業後，在父親的半強迫下，開始了晚上念夜校，白天在自家店裡與木工廠打雜的生活，但好勝的自己什麼都不懂，也答不出客人問題，才會主動接觸了解，耳濡目染下，也開始撿些師父的工作來做。

黃裕凰表示，一開始，師父們只讓自己掃地打雜，但不服輸的她總覺得「怎麼只有你們男生才可以」，記得一次想要協助打磨重約3、40斤的神桌腳，「妳不行啦，扛不起來的」，師父們貼心的叮嚀提醒，聽在好勝的自己耳裡很不是滋味，她說，那是自己第一次扛起神桌腳獨立作業，也跌破師父的眼鏡。

「其實當學徒時最辛苦了」，黃裕凰回想那時的生活，父親常用手指頭關節敲人頭，完全沒基礎，理解力又較差的自己，常是一把鼻涕、一把眼淚的學習，父親的責罵聲連左鄰右舍都看不下去，「當時總以為爸媽不疼我」，才會讓女兒做這粗重的工作。

黃裕凰表示，傳統的木匠學習沒有正規課程，只能靠「好眼色」偷師，自己摸索，不懂再去問老木匠師們，當時的父親每天都在外奔波招攬生意，但回家的第一件事，就是驗收自己的學習成果，因為「想要成為好的木匠師，只能靠自己多練習」。

「剛做的時候真的很丟臉，根本不敢跟同學承認自己是木匠師」，黃裕凰坦白的說出當時的感受，總佯稱自己只是在家具店幫忙，「那時不唸書的女生，不是走餐飲就是美容美髮業，哪有人像我做男生的工作，很丟臉」，畢竟只是青少年，一點都不心甘情願，這樣的心情直到成為木匠師後才釋懷。

黃裕凰表示，還記得小時候父親遭雇用的木匠師為難，甚至刻意罷工，那時爸爸只能白天忙完外頭業務，晚上回家繼續做神桌，年紀小小的自己總想著，自己能幫爸爸什麼忙。承接家業的決定背後，除了父親的半強迫，其實更多的是身為大女兒的貼心。

「做我們這行的，沒有幾個手腳皮肉是完好的」，黃裕凰展開了滿是傷痕的雙手說，一次在工作時，不慎削下側手掌的一塊肉須植皮，但那時剛懷孕40天，醫師說植皮需全身麻醉，小孩恐怕不保，初為人母的自己說什麼也不願意，因此只在手掌及下半身進行麻醉，醫生在縫皮時自己「清清楚楚」，不放棄木藝也要兼顧家人的個性，在此時表露無遺。

歷經20年的努力，黃裕凰早就獨當一面繼承神桌製作的家業，不承認彼此個性相似的父女，一起工作就註定有吵不完的架。

黃裕凰說，老一輩的人總認為神桌腳要大隻，才會派頭好看，但年輕人追求流暢度及線條細緻，兩人從材質、做工都能吵，但終究是一家人，越吵感情越好。

黃裕凰表示，大溪木藝老店一家家凋零，二代願意接班的不多，全盛時期300多家的木藝店，現在還有親手製作神桌的不到50家，這樣的現況也讓自己覺得肩負傳承使命，在保留上一代的榫接技藝之外，也要結合現代人喜愛的細膩線條，為神桌木藝找活路。