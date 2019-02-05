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年節百貨不打烊 巨城人潮今破6萬

2019-02-05 19:54聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

Big City遠東巨城購物中心大年初一人氣大爆棚，祭出開店588紅包禮以及開年全台首場的翻轉動漫祭帶動下，遠東巨城購物中心金豬年開春首日人潮突破6萬5千人，業績較去年有雙位數成長，人氣買氣沸騰。

今天一早上午10時不到，在Big City遠東巨城購物中心噴水池廣場已出現可觀人潮，準備在祥獅獻瑞演出後，拿取美食紅包卡。董事長李靜芳與所有主管分送588份美食紅包給現場民眾朋友同時互道新年恭喜，許多民眾拿到紅包後開心拍照打卡，紀錄大年初一在Big City的好運氣。

迎接新年，巨城在創藝大樓推出動漫祭，新年期間「刀劍神域」、「Re：從零開始的異世界生活」等主題福袋只要4折起，觀展人潮不斷買氣超級旺，單日人潮突破2萬人。

在美食街選擇多最受年輕族群及小家庭青睞，主題餐廳迎春團圓餐適合招待親朋友等多人組合，上午不到11時已有民眾等著開店搶位。剛過12點更是已出現等待候位用餐的排隊人龍，即便離峰時段人潮依舊絡繹不絕。

娛樂部份，春節強檔大片不少，有年味十足的本土賀歲電影，也有親子最愛的續集動畫電影，大年初一觀影人次就超過1萬人。湯姆熊歡樂世界、奇幻島、大魯閣棒壘球打擊練習場等大店排隊遊玩人潮一波接一波。

此外，不少消費者領完年終獎金，選擇在年節期間為家中換新佈置、視聽設備升級，年輕族群則是領完紅包後添購心儀已久的服飾配件等商品，搭配新春期間全館特價折扣優惠，新年行情表現相當亮眼。

Big City遠東巨城購物中心初一不打烊，業績較去年有雙位數成長，人氣買氣沸騰...
Big City遠東巨城購物中心初一不打烊，業績較去年有雙位數成長，人氣買氣沸騰。記者郭宣彣／攝影
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Big City遠東巨城購物中心初一不打烊，業績較去年有雙位數成長，人氣買氣沸騰...
Big City遠東巨城購物中心初一不打烊，業績較去年有雙位數成長，人氣買氣沸騰。
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Big City遠東巨城購物中心，初一創下好業績。記者郭宣彣／攝影
Big City遠東巨城購物中心，初一創下好業績。記者郭宣彣／攝影
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紅包新年
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