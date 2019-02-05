徐耀昌參拜發福袋 馬英九明天馬家庄、龍鳳宮分送福袋

2019-02-05 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



今天大年初一，苗栗縣長徐耀昌上午連趕頭份市永貞宮等9間寺廟參拜祈福，並分送民眾豬年新春福袋，民眾大排長龍領福袋討個吉利，有的還搶著跟徐耀昌合影，充滿年節熱鬧喜氣的氣氛 ，明年上午前總統馬英九、大年初四總統蔡英文都到苗栗縣參香發送福袋，想索取的民眾要把握機會。

苗栗縣政府準備2萬個豬年新春福袋，封面有「豬事大吉」、「花滿三春，人臻五福」等吉祥話，內頁則有縣長徐耀昌與副縣長鄧桂菊的「新年快樂」賀辭及吉祥物貓裏喵手拿金元寶的圖案，肚子上還有1枚10元硬幣，祝福大家新年發大財。

縣長徐耀昌一早7點40分起陸續到頭份市福德祠、義民廟、永貞宮及竹南鎮龍鳳宮、慈裕宮、後龍鎮慈雲宮及造橋鄉天賜佛院參拜祈福，分送民眾福袋，上午11點5分抵達苗栗市玉清宮，排隊等候領取福袋的民眾已大排長龍。

徐耀昌與副縣長鄧桂菊、秘書長陳斌山及立委徐志榮、苗栗市長邱鎮軍等人上香祈福，玉清宮滿滿的參拜人潮，徐耀昌等人也向信眾祝福賀年，隨後發放豬年新春福袋，民眾開心拿到福袋，互道新年快樂！恭禧發財！有的還搶著與徐耀昌等人合影，喜氣洋洋，徐耀昌等人隨後轉往大明寺參拜及分送福袋。