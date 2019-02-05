親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節連假哪裡趣
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

少看一個0…男子刮中百萬 開心回家結局卻讓他秒哭

上海工人一封信 一度讓中國13年不放春節假

徐耀昌參拜發福袋 馬英九明天馬家庄、龍鳳宮分送福袋

2019-02-05 13:46聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

今天大年初一，苗栗縣徐耀昌上午連趕頭份市永貞宮等9間寺廟參拜祈福，並分送民眾豬年新春福袋，民眾大排長龍領福袋討個吉利，有的還搶著跟徐耀昌合影，充滿年節熱鬧喜氣的氣氛 ，明年上午前總統馬英九、大年初四總統蔡英文都到苗栗縣參香發送福袋，想索取的民眾要把握機會。

苗栗縣政府準備2萬個豬年新春福袋，封面有「豬事大吉」、「花滿三春，人臻五福」等吉祥話，內頁則有縣長徐耀昌與副縣長鄧桂菊的「新年快樂」賀辭及吉祥物貓裏喵手拿金元寶的圖案，肚子上還有1枚10元硬幣，祝福大家新年發大財。

縣長徐耀昌一早7點40分起陸續到頭份市福德祠、義民廟、永貞宮及竹南鎮龍鳳宮、慈裕宮、後龍鎮慈雲宮及造橋鄉天賜佛院參拜祈福，分送民眾福袋，上午11點5分抵達苗栗市玉清宮，排隊等候領取福袋的民眾已大排長龍。

徐耀昌與副縣長鄧桂菊、秘書長陳斌山及立委徐志榮、苗栗市長邱鎮軍等人上香祈福，玉清宮滿滿的參拜人潮，徐耀昌等人也向信眾祝福賀年，隨後發放豬年新春福袋，民眾開心拿到福袋，互道新年快樂！恭禧發財！有的還搶著與徐耀昌等人合影，喜氣洋洋，徐耀昌等人隨後轉往大明寺參拜及分送福袋。

明天上午8點20分前總統馬英九將到通霄鎮馬家庄扶風堂祭祖，9點30分則到竹南鎮龍鳳宮參拜，兩地都會發放新春福袋向民眾賀年；總統蔡英文也將於8日大年初四上午11點20分到12點5分到通霄鎮白沙屯拱天宮祈福參香，也準備新春福袋分送民眾。

苗栗縣長徐耀昌（左一）今天到苗栗市玉清宮等9間寺廟祈福參拜，分送豬年新春福袋，民...
苗栗縣長徐耀昌（左一）今天到苗栗市玉清宮等9間寺廟祈福參拜，分送豬年新春福袋，民眾開心領取並與徐耀昌合影。記者黃瑞典／攝影
分享
苗栗縣長徐耀昌（第二排左二）今天連趕9間寺廟祈福參拜，分送豬年新春福袋，民眾大排...
苗栗縣長徐耀昌（第二排左二）今天連趕9間寺廟祈福參拜，分送豬年新春福袋，民眾大排長龍開心領福袋討吉利。記者黃瑞典／攝影
分享

福袋徐耀昌苗栗縣
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

楊文科：老人年金倍增至三千 阿嬤笑答年節加菜

2019-02-05 14:34

桃園IG打卡必去秘境 怎麼拍都美

2019-02-04 23:44

桃園不會人擠人又好玩的景點 不吝嗇報你知

2019-02-04 23:28

去年沒有 今年竹縣走春新景點曝光了

2019-02-04 23:12

一場車禍改變人生 他靠獅子頭美味奮力向前

2019-02-04 22:44

影／三六九山莊年初二恢復入園 山莊缺水須背水上山

2019-02-04 17:50

桃園仁壽宮春節湧人潮 周邊道路管制交通

2019-02-04 10:20

「鐵人拜廟」春節跑遍百間廟宇 他藉此了解民情

2019-02-03 22:32

鐵人鄭文燦 跑百廟發福袋

2019-02-03 22:26

桃園大過年停水 自來水公司被怨讓民眾難過年

2019-02-03 21:48

關心弱勢掏腰包買彩券 鄭文燦刮3000中100

2019-02-03 14:59

促請韓國瑜選總統 退休校長春聯表心意

2019-02-03 11:16

竹市府訪移工 紅包春聯添年味

2019-02-02 23:00

師傅返鄉傳授 千歲烘焙團接單

2019-02-02 22:54

過年到！外籍移工留台拚工作 竹市府送愛溫暖心

2019-02-02 16:25

朱立倫今到新竹發豬紅包袋 3千餘份搶空

2019-02-02 13:51

銀髮族社區開設烘焙坊 退休麵包師傅回鄉貢獻

2019-02-02 13:23

桃園平鎮褒忠祠義民廟 連續4天交通疏導管制

2019-02-02 11:23

影／朱立倫桃園龍元宮發紅包袋 強調團結拚經濟

2019-02-02 10:55

市政團隊臉譜／竹市行政處副處長 許智堡善溝通

2019-02-01 23:53

國防理工校園大翻修 4年前才裝冷氣

2019-02-01 23:48

中科院合作代訓 國防理工招生倍增

2019-02-01 23:43

應徵助人工作 當「小流氓的父親」20年無悔

2019-02-01 23:35

一例一休衝擊 中途之家少收11園生

2019-02-01 23:30

冷氣冰箱舊換新 領補助省電費

2019-02-01 23:29

竹市祭2千萬補助冷氣、冰箱舊換新 加碼送到府檢測

2019-02-01 17:33

竹東近400位長輩一起慶生 K歌、吃蛋糕、拿禮金

2019-02-01 16:48

桃園10元豬年福袋亮相 鄭文燦過年掃百間廟發放

2019-02-01 16:33

正妹警巡邏見老翁獨坐分隔島 助包紮幫找家

2019-02-01 14:45

善心湧入 桃園市府助5歲小遊民實現上學夢

2019-02-01 14:43

就因輸這1票 村長慘遭苛扣3年事務補助費156萬

2019-02-01 14:42

六福村慶40歲 你可以免費暢遊只要你有40...

2019-02-01 14:06

劣！道路竟變廢家具棄置場 成竹市「最美麗風景」

2019-02-01 13:45

旺榮輪拖救作業不停歇 航港局盼春節期間完成

2019-02-01 12:57

19歲馬尾妹凌晨4點半賣菜 網讚「像新垣結衣年輕版」

2019-02-01 12:26

涉賄選百萬交保 桃議員張運炳暴瘦15公斤補宣誓

2019-02-01 11:55

苗第2座親子公園在竹南 昆蟲世界加火炎山大滑梯

2019-02-01 08:10

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

高嘉瑜回老家當店員生意差 網笑「應是穿不夠辣」

2019-02-04 17:48

瘋錢母！ 紫南宮人龍綿延7公里 空拍超壯觀

2019-02-05 12:47

墾丁春節貴房價砍殺消費者？ 業者喊冤：淡旺季不能比

2019-02-04 16:29

去年沒有 今年竹縣走春新景點曝光了

2019-02-04 23:12

影／超刺激！大甲鎮瀾宮搶頭香 眼鏡男神速插香拔頭籌

2019-02-04 23:42

南投IG打卡必去秘境 當網紅不用人擠人

2019-02-04 23:34

桃園不會人擠人又好玩的景點 不吝嗇報你知

2019-02-04 23:28

柯文哲吐槽空氣瓶浪費國家錢 中市府：盧秀燕自掏腰包

2019-02-05 09:47

西螺福興宮頭香哥 第一次搶頭香就上手

2019-02-05 00:32

桃園IG打卡必去秘境 怎麼拍都美

2019-02-04 23:44

新港奉天宮初一搶頭香 願望竟是…把妹

2019-02-04 23:42

盧秀燕的圍爐私房菜 竟與多子多孫有關

2019-02-04 23:02

高嘉瑜老家私房年夜飯曝光 她指定要「這一味」

2019-02-04 18:54

豬年春遊又懶懶…用點小聰明 不必人擠人

2019-02-05 09:00

春節台中哪裡最人擠人？ 大家都推海線這處商城

2019-02-04 23:08

全國最濃年味在這裡 歡樂宜蘭年今晚圍爐跨年守歲

2019-02-04 23:36

獼猴現身墾丁大街 不怕生還用屁股對著你

2019-02-04 19:22

春節玩台中 這些地方讓你逆著人潮走

2019-02-04 23:33

有洋蔥！ 癌逝夫托夢 母女合買福袋抽中汽車大獎

2019-02-05 13:59

除夕夜這些人回不了家 排班陪他們圍爐最暖心

2019-02-04 19:20

影／三六九山莊年初二恢復入園 山莊缺水須背水上山

2019-02-04 17:50

像國父革命11次才成功 她摸索出金瓜石「暖心」滋味

2019-02-05 08:52

一場車禍改變人生 他靠獅子頭美味奮力向前

2019-02-04 22:44

影／柯文哲松山慈祐宮祈福參拜 現場發放小燈籠

2019-02-05 10:23

徐耀昌參拜發福袋 馬英九明天馬家庄、龍鳳宮分送福袋

2019-02-05 13:46

新竹人初一去哪兒？來逛百貨拿美食紅包

2019-02-04 17:26

鳳山新眷村除夕圍爐 千人百桌大團圓

2019-02-04 20:12

盧秀燕發小紅包 初二來台中這裡領

2019-02-05 10:53

翁章梁回家鄉義竹鄉發紅包：不能讓鄉親漏氣

2019-02-05 09:36

登高走春 崗山之眼今天重新開園人潮湧現

2019-02-05 13:45

天氣好！春節連假走春趣 花蓮處處花海超美

2019-02-05 12:38

宜蘭傳藝走春 遊客闖百豬八卦陣、拿限量發財金

2019-02-05 10:47

黃敏惠發豬年小紅包超人氣 民眾大排長龍

2019-02-05 12:16

鄭文燦除夕榮家圍爐乾一杯 發春聯紅包袋人潮強強滾

2019-02-04 19:11

從小學生領市長紅包到醫學系 黃敏惠與鐵粉相見歡

2019-02-05 14:21

大年初一遊宜蘭 來蘇澳轉運站拿轉運金

2019-02-05 10:34

除夕夜拱範宮紅包滿天飛 好運男獲蘋果手機

2019-02-05 13:12

豬年看豬！六福村三隻小豬現身 堪稱疣豬界的辣妹

2019-02-04 17:28

新春寺廟經濟發燒 港口宮擲筊祭轎車大獎吸引人潮

2019-02-05 13:09

新春出帆！ 布袋觀光漁筏老船長海上巴士向遊客招手

2019-02-05 13:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top