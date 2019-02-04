桃園IG打卡必去秘境 怎麼拍都美

2019-02-04 23:44 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



造訪桃園留下IG打卡網美照，可依都會區台鐵、高鐵及機場捷運，以及自行開車兩種旅程規劃。都會區桃園藝文區及G10青創貨櫃市集，機場捷運青塘園及鄰近華泰名品城、大江購物中心，洽途都有好吃又好玩的IG打卡熱門店家美食及景點。

開車自由行沿著海岸線，竹圍、新屋漁港沿途有許厝濕地、台版撒哈拉沙丘及白色燈塔濱海風情美景。也可走有山有水的龍潭石門水庫、大溪老街及北橫公路賞櫻、新溪口吊橋、角板山等景點，踏青賞景接近大自然。可搜尋IG網頁「Fun假趣旅行」或桃園市政府「桃園觀光導覽」，查詢景點相關訊息。

●都會景點文青、工業網美風

坐落桃園火車站附近的中正藝文特區，大興西路及中正路口鬧區，大型彩繪貨櫃堆疊出的「G10 GO!市集」，營造工業、文青與網美風3大主題風格，入口LED大型燈箱供拍照打卡。工業區貨櫃採粗曠牆面，文青區則打造植草磚吧檯，2樓網美區還有夢幻雨傘，貨櫃市集還有鞦韆、花牆、盆栽等打卡牆布置，任由IG網友發揮創意，拍照上傳分享逛街好心情。

機場捷運的華泰名品城及鄰近大江購物中心，店家美美的街景布置及琳瑯滿目美食、商品百貨，近拍、遠拍都很美。走出購物商城到附近的青塘公園曬陽光，地景藝術節藝術裝置作品及藍天綠草皮，怎麼拍都有自然美。

●海岸風光台版沙哈拉沙漠、許厝濕地賞夕陽

沿著桃園的濱海公路賞遊，竹圍漁港豬鼻子沙灘豬鼻秘境，觀音白千層木綠蔭大道及新屋腳踏車綠色隧道，都是騎單車及探訪秘境私房景點。鄰近的埤塘及許厝濕地、觀音藻礁及草漯沙丘、白沙岬燈塔，無論是睛空萬里的藍天或夕照，都可拍出美美的網照。

到桃園海岸線拍網美照，千萬不要錯過鮮美漁港海鮮及海線客家漁民道地美食，自行探險品嘗，拍到的美圖心得，分享更過癮。沙灘、天際相連綿延海岸線，還是可愛的豬鼻造型消波塊海堤，透過IG網友或網遊美食客關鍵字搜尋，要找到IG網美秘境，並不會很難。

●好山好水的石門水庫、大溪老街，龍潭大北坑賞魯冰花

往桃園山線龍潭、大溪及北橫公路，走春郊外踏青賞景找IG秘境更多。石門水庫及大溪老街，是熱門中的熱門打卡景點。龍潭十一份及三坑老街，大草皮公園可放風箏或野餐趣。大溪老街的大溪橋，有情人橋美名，大溪橋夜景燈光很美。

鄰近大溪和平老街，整修的日式木造老宿舍，現活化為大溪木藝博物館，找拍照景點不難。老街巴洛克式牌樓，在地豆干、豆花等排隊美食，都有IG網美角度，鬧中取趣留下難忘回憶及照片。