桃園不會人擠人又好玩的景點 不吝嗇報你知

2019-02-04 23:28 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



春節9天假遊玩不想出遠門塞在車陣中掃興，桃園市區、郊區都有免費、不致於人擠人的景點、健走賞景路線適合也值得全家出遊，包括老街溪河川教育中心第一次加入春節不打烊服務，每天都有不同的體驗課程

桃園市觀光旅遊局表示，春節假期可以到大溪、復興旅遊，在交通方面台灣好行慈湖線、小烏來線與親子樂園線初夕(4日)、初一停駛，初二至初六(10日)行駛假日班表。 風景特定區如虎頭山公園、角板山行館園區初一至初六都開園。

除了虎頭山公園、角板山行館園區，觀旅局也建議大溪中正公園老街、小烏來風景特定區、拉拉山風景特定區、慈湖陵寢及後慈湖、小烏來天空步道及繩橋、巴陵古道。除了4日 （除夕）休園，2月2、3、5至10日（初一至初六）開園時間為上午8點至下午5點。

每天最後入園時間為小烏來天空步道下午、小烏來繩橋4點50分、後慈湖下午1點15分。另外。旅遊服務中心(桃園火車站、中壢火車站、高鐵桃園站）不打烊，4日除夕上午9點至下午3點，5日至10日（初一至初六）服務時間上午9點至晚上6點。

為迎接金豬年，老街溪河川教育中心首次於春節期間辦理一系列新春活動。初一「麻繩手作編織」，讓親子可以一同體驗編織的樂趣；初二「園區現場預約導覽」，由專人帶您細細品閱園區內的自然生態與河川整治歷史；初三「配合寶可夢社群日舉辦豬知識大會考」，寶友們可以到新勢公園收服小山豬後再到河教中心回答有關非洲豬瘟相關問題，有機會獲得精美宣導品；初四「紙藝春聯DIY」，在手作中體驗傳統中華文化的剪紙及寫春聯的樂趣；初五「薩克斯風河畔演奏」，在潺潺流水的陪伴下享受一場自然與身心靈交會的音樂饗宴。

老街溪河川教育中心位於中壢區與平鎮區的交界，靠近老街溪畔，是全國首座以河川概念為主題的環境教育設施場所，河教中心距離中壢火車站只有一公里，除搭火車十分方便外，也可搭乘臺灣好行公車503親子樂園線或騎youbike前往，親子一同暢遊時光隧道溜滑梯及細細品味河岸綠廊老街溪的風華。