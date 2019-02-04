去年沒有 今年竹縣走春新景點曝光了

2019-02-04 23:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



春節連假想好要去哪裡玩了嗎？新竹縣五峰、尖石兩鄉去年新增了不少新景點，如尖石知名景點「青蛙石」新設「天空步道」、五峰鄉睽違8年才重新啟用的清泉溫泉會館，還有清泉吊橋旁使用舊有吊橋鋼纜創作而成的巨型裝置藝術《蛹生》等，民眾不妨親自到山上走一趟。

尖石鄉公所在知名景點「青蛙石」新設的觀瀑步道，因為有全縣唯一玻璃觀景平台，還沒完工就吸引不少遊客關注，這項被遊客稱為「天空步道」的工程去年4月終於正式開放。

青蛙石取名自河道中有一顆狀似青蛙的天然巨石，青蛙石步道位在鄉道竹60線5k處，2條沿著岩壁而下鋪設的木棧道，全長約400公尺。其中一條是賞瀑步道，盡頭處規劃用鋼梁懸空鋪設玻璃的雙圓弧形賞景平台，抬頭可欣賞壯觀的飛瀑，低頭可見美麗的那羅溪谷。

另一條是生態步道，則以森林浴為主軸，沿途可欣賞那羅部落多樣生態，還可趨近觀察當地自然生態的多樣性。不過要提醒民眾，那羅青蛙石園區輕旅行入園採預約制，民眾可用網路提早申請。

五峰鄉的清泉溫泉「將軍湯」，開發於日治時期，昔日稱為「井上溫泉」，屬碳酸氫鈉泉，去年11月重新開放，分將軍湯、大眾池、家庭式湯屋三種，其中包含2間身障福利間。民眾泡溫泉時還可遠眺對岸山頭清泉天主堂，晚上可賞上坪溪池畔夜景，再加上清泉一號吊橋迷人燈火陪襯，不輸溫泉飯店。

民眾泡湯後也可以到附近走走，欣賞利用舊清泉吊橋鋼纜完成的裝置藝術「蛹生」，這是藝術家康木祥與法務部矯正署八德外役監獄的18名收容人，了17天時間共同洗刷、磨練洗淨其汙垢後，創作而成的再生鋼索雕塑創作。