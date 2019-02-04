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新港奉天宮初一搶頭香 搶得頭香男願望是…把妹

去年沒有 今年竹縣走春新景點曝光了

2019-02-04 23:12聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

春節連假想好要去哪裡玩了嗎？新竹縣五峰、尖石兩鄉去年新增了不少新景點，如尖石知名景點「青蛙石」新設「天空步道」、五峰鄉睽違8年才重新啟用的清泉溫泉會館，還有清泉吊橋旁使用舊有吊橋鋼纜創作而成的巨型裝置藝術《蛹生》等，民眾不妨親自到山上走一趟。

尖石鄉公所在知名景點「青蛙石」新設的觀瀑步道，因為有全縣唯一玻璃觀景平台，還沒完工就吸引不少遊客關注，這項被遊客稱為「天空步道」的工程去年4月終於正式開放。

青蛙石取名自河道中有一顆狀似青蛙的天然巨石，青蛙石步道位在鄉道竹60線5k處，2條沿著岩壁而下鋪設的木棧道，全長約400公尺。其中一條是賞瀑步道，盡頭處規劃用鋼梁懸空鋪設玻璃的雙圓弧形賞景平台，抬頭可欣賞壯觀的飛瀑，低頭可見美麗的那羅溪谷。

另一條是生態步道，則以森林浴為主軸，沿途可欣賞那羅部落多樣生態，還可趨近觀察當地自然生態的多樣性。不過要提醒民眾，那羅青蛙石園區輕旅行入園採預約制，民眾可用網路提早申請。

五峰鄉的清泉溫泉「將軍湯」，開發於日治時期，昔日稱為「井上溫泉」，屬碳酸氫鈉泉，去年11月重新開放，分將軍湯、大眾池、家庭式湯屋三種，其中包含2間身障福利間。民眾泡溫泉時還可遠眺對岸山頭清泉天主堂，晚上可賞上坪溪池畔夜景，再加上清泉一號吊橋迷人燈火陪襯，不輸溫泉飯店。

民眾泡湯後也可以到附近走走，欣賞利用舊清泉吊橋鋼纜完成的裝置藝術「蛹生」，這是藝術家康木祥與法務部矯正署八德外役監獄的18名收容人，了17天時間共同洗刷、磨練洗淨其汙垢後，創作而成的再生鋼索雕塑創作。

另外，附近的景點還有林舜龍的「森之蛹」、清泉一號吊橋、清泉天主堂，以及張學良文化園區、三毛故居等在地的藝文景點，都適合全家大小一起出遊放鬆。

青蛙石步道位在鄉道竹60線5k處，尖石鄉公所沿青蛙石步道園區入口(錦屏二號橋)道...
青蛙石步道位在鄉道竹60線5k處，尖石鄉公所沿青蛙石步道園區入口(錦屏二號橋)道路而下，建造了兩條屬於園區的木棧步道。記者郭政芬／攝影
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新竹縣五峰鄉張學良文化園區吊橋旁，出現了一座由環保藝術家康木祥，使用舊有吊橋鋼纜...
新竹縣五峰鄉張學良文化園區吊橋旁，出現了一座由環保藝術家康木祥，使用舊有吊橋鋼纜創作而成的巨型裝置藝術《蛹生》。圖／新竹縣政府提供
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青蛙石步道盡頭處規劃用鋼梁懸空鋪設玻璃的雙圓弧形賞景平台，抬頭可以欣賞壯觀的飛瀑...
青蛙石步道盡頭處規劃用鋼梁懸空鋪設玻璃的雙圓弧形賞景平台，抬頭可以欣賞壯觀的飛瀑，低頭往下見到的是美麗的那羅溪谷。記者郭政芬／攝影
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除了前往溫泉會館泡溫泉外，也可以選擇到將軍湯泡腳池泡腳，在大自然的環繞之下，享受...
除了前往溫泉會館泡溫泉外，也可以選擇到將軍湯泡腳池泡腳，在大自然的環繞之下，享受寧靜的時刻。 圖／新竹縣政府提供
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溫泉吊橋天空步道
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