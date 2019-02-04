一場車禍改變人生 他靠獅子頭美味奮力向前

2019-02-04 22:44 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



犯罪被害人保護協會新竹分會不僅陪著被害者家屬走過傷痛期，也陪他們學做手工藝、培養專長，每年都在新竹巨城購物中心辦展售會中，展現這些馨生人的好手藝。謝國銘曾遭逆向轎車撞擊重傷，右腳不良於行，也失去保全工作，傷勢復原前背負龐大醫療費，靠著借錢度日，負債最高達200多萬元，但他不被逆境打敗，靠擺攤賣「炸黃金獅子頭」，要慢慢償清債務。他相信只要努力，烏雲就會散去。

2年多前，謝國銘騎車行經中正西路陸橋下，遭一輛轎車逆向撞上重傷。謝國銘表示，他的右腳險些截肢，腳是保住了，但在治療期間連上廁所都要有人攙扶，甚至出現嚴重後遺症，無法久站、也不能彎曲，保全的工作因此丟了。

「差點被高額醫療費壓垮！」謝國銘表示，因為車禍，一年多都沒了工作，龐大醫療費壓得讓他喘不過氣，負債一度超過200萬元，心情陷入憂鬱，但妻子劉蕙禎沒有因他的殘疾而離開，反而不離不棄全心照顧他、陪著他，還扛起經濟重擔，讓他決定必須振作起來。

謝國銘說，他靈機一動，想起兒時的記憶美食「阿母的獅子頭」，他改良之後選里肌豬肉為肌底，改用炸的料理方式，讓每一顆獅子頭都炸得金黃，咬起來肉汁飽滿。每日一早6時許，就在竹北市場擺小攤，一顆賣30元，便宜又好吃。

謝國銘表示，靠著銅板價的美食，賺到的每一塊錢他都很珍惜，他把生活開銷降到最低，與妻子從原本租金7千元的房子搬至6千元的租屋，雖然還有不少債要還，但他堅信「肯做生活會改變。」