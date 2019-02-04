雷達測速槍春節出沒西濱快速路 3天送出80張紅單

2019-02-04 19:44 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



西濱公路警方執法空間不足，難執行測照取締超速，苗栗縣通霄警分局利用台61線西濱快速公路跨越橋，以手持式雷達測速槍測照，2月1日至3日僅3天即取締近80件，警方指出，西濱限速90公里，車速過快容易因反應不及釀成事故，春節連假尖峰時段，尤其年初三、初四北返車潮增多，將加強測照取締，提醒用路人遵守速限，以免受罰。

縣警局交通隊及通霄警分局指出，西濱公路是國道主要替代道路，尤其春節連假期間，西濱公路大貨車等重車較少，許多返鄉車潮利用西濱公路，小客車、重型機車不少，車速也快。

警方指出，西濱公路因車道寬及路肩都不比國道，也缺乏執法空間，因此1月起利用西濱公路的跨越橋以手持式雷達測速槍取締，1月至今已取締180件，其中11件是嚴重超速。

警方表示，西濱公路限速90公里，車速過快容易釀成事故，春節連假除了維護交通順暢，防制超速違規與防止事故也是重點，因此加強在跨越橋測照取締的密度，2月1日至3日即取締近70幾件件，平均每天都有20幾件。