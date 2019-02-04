鄭文燦除夕榮家圍爐乾一杯 發春聯紅包袋人潮強強滾

2019-02-04 19:11 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



今天除夕，桃園市長鄭文燦行程滿檔，中午前往八德榮家、桃園榮家與老榮民、榮眷長輩一起聚餐圍爐博感情，並發放福袋及春聯，向來支持藍營的老榮民也趁機邀他乾一杯，氣氛熱絡。鄭文燦今天下午前往八德廣豐之天地發送春聯、紅包袋，吸引民眾2000多人大排長龍。