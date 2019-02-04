豬年看豬！六福村三隻小豬現身 堪稱疣豬界的辣妹

2019-02-04 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



吃過豬肉、看過豬走路，你有見過疣豬界的頂級辣妹嗎？六福村是全台灣唯一擁有非洲疣豬的遊樂園，今年適逢豬年，園區結合三隻小豬童話故事，為園區內的疣豬三姊妹打造三棟房屋。動物部環境教育課長林純如說，六福村動物部指出，這是以動物福祉為考量、同時達到教育意義的設施，適逢金豬年，應景又討喜。

今天，動物部工作人員也為小屋貼上春聯、增添年節氣氛，在蒸汽火車上的遊客看見三棟小屋都興奮不已，紛紛拍下小豬們站在房屋旁邊的可愛模樣。

「豬年看金豬！」林純如表示，六福村的疣豬家族有7名成員，老爸爸大豬公和媽咪，兩兄弟摩摩、喳喳，以及珍珠、愛珠、寶珠三姊妹，為了讓疣豬家族能過個幸福快樂的「本命年」，六福村動物部動手要為豬豬們蓋個家，這也是為了達到動物行為豐富化的目的。

林純如指出，在野外棲息的野生動物每天的行為活會因應季節氣候、日夜週期、食物盈缺、躲避天敵等變化，但動物園圈養的動物擁有固定的食物供給，互動個體也不如野外多元。

因此，在圈養環境的野生動物出現的行為，就不像野外族群個體那麼自然與變化多樣。行為豐富化是指透過對動物本能與個體習性的了解與觀察，透過不停地改變動物的場域環境、覓食方式，以增進動物發展出更豐富、與野生環境更相近的行為。