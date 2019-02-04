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轉運就靠今年！農曆春節到8大財神廟帶財運回家

新竹人初一去哪兒？來逛百貨拿美食紅包

2019-02-04 17:26聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

春節期間逛百貨、購物中心，有得吃、有得玩、有得買，還能拍美照，新竹Big City遠東巨城購物中心還有動漫展，民眾都可免費參觀。新竹大遠百則有福袋，消費滿2千元即可抽獎，最大獎為汽車。

明天是農曆初一，Big City 遠東巨城購物中心董事長李靜芳將偕所有主管向民眾拜年發送588份美食紅包禮，意味新年大發利市同時讓領取民眾馬上享用豐富美食，讓大家味蕾大滿足。

李靜芳說，明天下午15時30分還有雷霆戰鼓表演，鼓陣一字排開氣勢磅礡，鑼鼓喧天旺金豬賀新年。在初二至初六還有各式精彩表演，帶給民眾滿滿的視覺饗宴，有元素現代火舞團帶來融合現代舞、武術、原舞等精心排練的火舞秀，技藝超群的足上舞伶、水晶球魔術、街頭藝術舞立方等，邀請民眾一同體驗年節歡欣熱鬧氣氛。

在巨城創藝廳有動漫祭，由MUSE木棉花策展的翻轉動漫祭不僅有「刀劍神域」、「Re：從零開始的異世界生活」、「夏目友人帳」3大主題及10個特色情境合影區。展期至3月3日，期間免費入場，要讓全民拍照打卡玩到瘋，讓動漫祭開心迎春節。

另外，遠百春節活動主打優惠牌。初一除了各店同步推出福袋外，2月3日起至2月27日展開的「金豬報喜」檔期，全台10店再各別祭出汽車大獎，只要單筆消費每滿2千元，就可獲得一組抽獎序號，若再加上初一福袋板橋大遠百、花蓮店共推出2台汽車大獎外，遠百新春期間全台將送出12台汽車大獎。

新竹Big City遠東巨城購物中心辦有動漫展，展期免費入場全民拍照打卡玩到瘋，...
新竹Big City遠東巨城購物中心辦有動漫展，展期免費入場全民拍照打卡玩到瘋，讓動漫祭開心迎春節。圖／新竹Big City遠東巨城購物中心提供
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新竹Big City遠東巨城購物中心辦有動漫展，展期免費入場全民拍照打卡玩到瘋，...
新竹Big City遠東巨城購物中心辦有動漫展，展期免費入場全民拍照打卡玩到瘋，讓動漫祭開心迎春節。圖／新竹Big City遠東巨城購物中心提供
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新竹Big City遠東巨城購物中心辦有動漫展，展期免費入場全民拍照打卡玩到瘋，讓動漫祭開心迎春節。圖／新竹Big City遠東巨城購物中心提供
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新竹Big City遠東巨城購物中心辦有動漫展，展期免費入場全民拍照打卡玩到瘋，讓動漫祭開心迎春節。圖／新竹Big City遠東巨城購物中心提供
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