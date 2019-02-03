「鐵人拜廟」春節跑遍百間廟宇 他藉此了解民情
「廟宇是春節人潮最多的地方」，桃園市長鄭文燦連續五年春節展開「鐵人拜廟」行程，他將從明天除夕夜起展開全市上百家廟宇走春祈福，鄭文燦今天下午說，今年走春參香祈福從除夕到初九，原則一天選擇十家廟宇，主要是選擇地方生活圈的地方大廟為主。
他會儘量跑完全市地方生活圈大廟，每次參香排好行程，附近廟宇會要求增列行程，每年都增加10多個廟宇，最後走春祈福都會超過100間廟宇，主要是希望接觸民眾、了解地方民情，貼近民意。
鄭文燦自5年前當選市長第一年起，過年期間就親自到各大小廟宇走春祈福、發放新春福袋給市民朋友，5年來年年如此，參香祈福廟宇愈來多，新香福袋年年供不應求，今年準備20萬個新春福袋，與市民賀歲過好年，今年祈福行程從除夕至初九，每天從早上7時30分到下午4時30分，向鄉親拜年。
鄭文燦除夕吃完年夜飯後，將先到各分局及派出所，慰勞值班員警，夜晚將到景福宮、五福宮拜頭香，展開春節參拜100家廟宇祈福、發福袋行程，今年「鐵人拜廟」要跑85家廟宇、發放新春福袋，行程滿滿，他說，從第一年50間廟宇展開「鐵人拜廟」參香祈福行程，到今超過百間廟宇，很多廟宇希望市長利用新春前往該廟走春祈福，他也是全市很多廟宇唯一前往參香的市長，4年多來，每間重要的廟宇，「我去不只5、6次」，主要是可接觸民眾、了解地方民情，貼近民意。
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