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桃園大過年停水 自來水公司被怨讓民眾難過年

2019-02-03 21:48聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市農曆除夕前幾天，天候轉睛出大太陽，家戶大掃除造成用水量大增，二區管理處供水從每日110萬噸增加到140萬噸，不少管線末端社區或住戶停水或缺水。自來水公司緊急調度供水、檢測供水管線水壓，不過有住戶抱怨，連洗澡都沒水，要去親戚家借水洗澡。除夕夜要祭祖，缺水不知要怎做年菜

桃園市八德區吳姓民眾表示，星期六晚間家人洗澡，洗到一半就突然沒水，撐到隔天上午確認，自家水塔馬達沒有故障，聯絡自來水公司，卻因為只能找到客服人員，得到官方答案「聯絡相關人員處理後回覆」，就再也沒有消息。一整天家人不敢上廁所、無法做飯，今天就是除夕夜要祭祖，「不知道要怎麼做年菜？」

同一社區數戶居民都有相同困擾，大家都戰戰競競過日子，但因為自來水公司沒有積極回應，只好求助議員，但議員也只能代為聯繫自來水公司要求盡快處理，得到的理由是「社區位於供水線路末端，故才會缺水」。住戶痛批：「住在這裡這麼多年，從來沒有這種狀況！」，紛抱怨自來水公司讓缺水用戶難過年。

台灣自來水公司第二區管理處副理葉雲亮表示，農曆年節自來水用戶用水量激增，緊急調度的水源，確實會有來不及供應到管線末端用戶問題。水公司接獲反映，立即派員檢測及調整供水水壓，希望儘速解決供水量不一情況，八德區大智里已派員檢測調整過水壓，會再詳查確認供水量是否穩定。

桃園市八德區用戶，除夕前住家停水一天，水公司答覆管線末端水壓不足，抱怨沒心怎麼好...
桃園市八德區用戶，除夕前住家停水一天，水公司答覆管線末端水壓不足，抱怨沒心怎麼好好過年。圖／讀者提供
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桃園市八德區用戶，除夕前住家停水一天，水公司答覆管線末端水壓不足，抱怨沒心怎麼好...
桃園市八德區用戶，除夕前住家停水一天，水公司答覆管線末端水壓不足，抱怨沒心怎麼好好過年。圖／讀者提供
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除夕夜年菜廁所
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