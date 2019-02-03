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看疣豬3姊妹 逢40周年六福村打最低門票499元

2019-02-03 19:59聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

農曆年節前，六福村40周年展開全新活動，打造全台最大3層樓高旋轉蛋糕溜滑梯，推出與「40」有關的「這些人」免費暢遊六福村活動，如年滿40歲者即可免費遊園。另外，即日起至本月10日，民眾入園只要499元。六福村行銷經理葉益亨表示，預測長達9天的農曆春節連假，在推出全年度最低門票「全民499元」優惠帶動下，預估可吸引12萬人次入園，較去年春節成長66％。

葉益亨表示，六福村40歲生日推出生日同慶的整年度免費入園專案，今年40歲的當日壽星，或是結婚40周年紅寶石婚、當父、母滿40周年、畢業40年的同學，統統都免費入園暢遊六福村。

葉益亨說，從3月份起，憑過去在六福村遊玩的老照片，可享520元優惠票價入園。另外，每月都將推出主題老照片募集活動，3月前只要上傳2張不同時期在六福村照片、4月與六福村動物拍照、5月與家人合照，上傳各月主題老照片，透過抽獎有機會獲得年票，將能免費暢遊六福村一整年。

今年為豬年，六福村更是全台灣唯一擁有非洲疣豬的遊樂園。葉益亨說，這次園方結合三隻小豬童話故事，為園區內的疣豬三姊妹「珍珠、愛珠、寶珠」打造三棟房屋，也讓疣豬三姊妹能享受最好的休憩空間，也同時達到教育意義的設施，應景又討喜。

「豬年看金豬！」葉益亨說，六福村的疣豬家族有7名成員，老爸爸大豬公和媽咪，兩兄弟摩摩、喳喳，以及珍珠、愛珠、寶珠三姊妹，為了讓疣豬家族能過個幸福快樂的「本命年」，六福村動物部動手要為豬豬們蓋個家，也達到動物行為豐富化的目的。

歡慶六福村40歲生日，六福村推出生日同慶的整年度免費入園專案，只要今年40歲的當...
歡慶六福村40歲生日，六福村推出生日同慶的整年度免費入園專案，只要今年40歲的當日壽星，或是結婚40周年紅寶石婚、當爸媽40周年、畢業40年的同學們，統統都免費入園暢遊六福村。圖／六福村提供
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六福村為全台灣唯一擁有非洲疣豬，適逢金豬年，園方結合三隻小豬童話故事，為園區內的...
六福村為全台灣唯一擁有非洲疣豬，適逢金豬年，園方結合三隻小豬童話故事，為園區內的疣豬三姊妹打造三棟房屋，應景又討喜。圖／六福村提供
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