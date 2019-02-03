關心弱勢掏腰包買彩券 鄭文燦刮3000中100

2019-02-03 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



農曆春節前小年夜，桃園市長鄭文燦今天中午走訪桃園市政府附近一家彩券投注站關心弱勢團體，他自掏腰包3000元購買彩券和刮刮樂，刺激彩券買氣，不過手氣不大好，刮2500元未中，店家感謝他刺激買氣，另贈500彩券試手氣，終於「刮中100元」，他也在現場發放新春福袋，鄭文燦說，今年台彩春節期間每期加碼1億元，他希望帶動春節買氣，做好公益彩券盈餘基金分配款回饋弱勢團體。

鄭文燦由立委鄭寶清、市議員多人陪同，前往桃園區中山北路一家投注站慰勞經營的身心障礙者，詢問生意好不好，鄭文燦說，他選在小年夜走訪彩券投注站，希望刺激春節彩券買氣，預祝人人中大獎。

鄭文燦也在現場自掏腰包3000元購買500元彩券、2500元刮刮樂，表達對台彩弱勢團體的支持，他也在現場刮刮樂，但是手氣不好，其中幸運刮刮樂2500元「槓龜」沒中，店家感謝他刺激買氣，贈送500元刮刮樂再刮，最後「幸運刮到100元」。