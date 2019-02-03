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搭高鐵台中到桃園無人讓座 支架女：善良人出張嘴而已

愛的效應 年輕志工服務中找到自信

2019-02-03 14:06中央社 苗栗縣3日電

溫馨廚房送暖2（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）苗栗三義「溫馨廚房」是個在地青少年主動發起的志願服務故事，這份愛的影響力正持續蔓延，青少年志工也從中找到自信與啟發，現任團長吳耀宗是最佳寫照。

苗栗青年志工高興5年多前在三義鄉創立「溫馨廚房」，利用假日為獨居長輩烹煮、配送熱湯，最初的成員，包括高興在內只有2人，服務對象也侷限於住家鄰近6名獨居弱勢長輩；隨著日積月累，這項由年輕高中生發起的愛心服務在地方上獲得熱烈迴響，吸引不少青少年加入志工行列，目前三義溫馨廚房據點設在三義長老教會，志工成員已成長到30位，除了一名國小學生，其餘都是國、高中生。

這幾年「溫馨廚房」也逐步拓展到銅鑼、公館、卓蘭等外鄉鎮設立據點，甚至進一步擴大到台中、彰化及南投等縣市，全台共有7處站點。

高興的父親高景鳴一路以來在背後默默支持，扮演「溫馨廚房」輔導者的角色，他估算，目前「溫馨廚房」每月約有逾百人次青少年志工參與、服務各地獨居困苦長輩數百人次。

三義溫馨廚房現任團長是年僅國三的吳耀宗，年幼時曾罹患血癌，身型較一般同齡孩子顯得較為瘦小，他說，小時候生病，幾乎都在醫院度過，常受人幫助，現在病情穩定，只需要定期追蹤，「自己有能力了，也想幫助別人」。

高景鳴指出，吳耀宗在尚未加入之前，就會把平日存的零用錢、過年紅包捐助給溫馨廚房，105年升國中正式加入服務行列，生性內向、害羞的他，在同伴力拱下，隔年就硬著頭皮接下團長一職，經過服務與學習，現在已能獨當一面，聯繫廠商、策劃工作分配，甚至舉辦公益活動能夠跟業者談到「免門票」，展現的領導能力讓人驚豔。

成員中唯一的國小女生潘姿頻，是在母親鼓勵下加入。高景鳴說，別看她年紀小，能力、細心與熱情兼具，相當有潛力。

潘姿頻很享受跟大哥哥姊姊們一起服務的過程，她靦腆笑說「就很快樂啊」，談起第一次為獨居長輩送湯，她仰頭想了想「阿公阿嬤期待的表情，讓我覺得應該要去，也會持續下去」。

正如同創辦人高興所說，做服務很快樂，每一次探望長輩，聽到一句「湯好喝」、給一句鼓勵的話，這群年輕夥伴就相當開心，有滿滿成就感和動力，「值得！會想一直做下去」

高景鳴指出，志願服務具有感染力與號召力。這些年來，不少人得知溫馨廚房的故事，主動捐助，有人買了一模一樣的保溫提鍋寄送到教會，卻僅留下寄送人姓氏，別無資訊，有人自外縣市造訪，實際觀摩體驗送餐過程，想將溫馨廚房運作模式複製在他處；更有遠嫁美國的台灣女子，特意跨海回台，輾轉詢問、找到三義溫馨廚房，就為了親手捐贈1萬元，表示支持。

高景鳴認為，對於正處於青春期、好玩年紀的青少年而言，實際參與志工服務，一次、兩次之後，透過向心力的凝聚，與其假日宅在家滑手機、打電動，他們或許更願意把這些時間拿來做服務。

他說，「溫馨廚房」既是名詞，也是現在進行式的「動詞」，從吳耀宗和志工成員身上，以及來自社會各界的熱情回饋，可以看見這份愛的效應，正持續擴大蔓延。

獨居愛心苗栗縣
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