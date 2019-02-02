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過年到！外籍移工留台拚工作 竹市府送愛溫暖心

2019-02-02 16:25聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

新竹市有約1萬6千名產業暨社福外籍勞工，其中以菲律賓籍移工最多，主要工作於科學園區。農曆新年將至，為關心外籍勞工生活，新竹巿政府勞工處長黃錦源到移工宿舍訪視，現場贈送「恭禧發財」春聯、「撲滿豬」圓滿紅包。

市長林智堅肯定，移工們對城市經濟發展的付出，期許透過各項服務讓外籍移工感受本市的友善溫暖與宜居，新竹市就像第二個故鄉。

林智堅表示，新竹市有約1萬6千名產業暨社福外籍勞工，離鄉背井在這座城市打拚，其中以菲律賓籍移工最多，主要工作於科學園區，對本市經濟貢獻良多，希望移工們閒暇時能就近優游，平整的道路、古典與現代兼具的火車站、改造後的新竹南寮漁港、綠園道、隆恩圳、串聯4公里的新竹之森等，感受這城市的風情。

黃錦源至公園路的移工宿舍進行訪視，並致贈應景的春聯以及圓滿紅包，一來關懷外籍勞工生活，再者期望推動友善勞動環境。

黃錦源呼籲，雇主與仲介公司，發展友善勞動職場，不使外勞從事許可以外之工作，面對即將到來的春節假期，也邀請外勞朋友在新竹市共度充滿人情味、溫馨的年節。勞工處說明，除辦理模範外籍勞工表揚大會、節慶關懷等活動外，去年共訪視外籍勞工逾4千人次，關懷移工在台生活。

長宏人力仲介有限公司副總經理吳郁明表示，在公園路宿舍入住逾200名移工，設置餐廳、宿舍、祈禱室、籃球場等設施，並配合勞工母國相關節慶，舉辦各種活動，使外籍移工得以在台安心工作、享受休閒娛樂。

菲律賓藉艾里絲表示，新竹是個溫暖的城巿，在工作之餘，休假都前往巨城購物中心及東門城附近商圈購物逛街，採購服飾。如果天氣好也會前往南寮漁港騎腳踏車，那邊建築物、風景非常漂亮，還可以享用南寮在地美食。

勞動部「衣啟飛翔」創客基地也共襄盛舉，讓外籍勞工朋友免費領取豬年設計春聯，春聯上印有「諸事大吉」吉祥話，都是創客基地創客們自行發想創意所設計，要讓民眾開心迎接豬年。

處長黃錦源（右）發圓滿紅包給外籍移工。圖／新竹市政府提供
處長黃錦源（右）發圓滿紅包給外籍移工。圖／新竹市政府提供
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新竹市外籍勞工，離鄉背井打拚，新竹市政府年節送愛。圖／新竹市政府提供
新竹市外籍勞工，離鄉背井打拚，新竹市政府年節送愛。圖／新竹市政府提供
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新竹市外籍勞工，離鄉背井打拚。圖／新竹市政府提供
新竹市外籍勞工，離鄉背井打拚。圖／新竹市政府提供
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移工新竹春聯
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