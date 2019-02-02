春節連假中山高中壢、內壢交流道匝道儀管取代高乘載

2019-02-02 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市中壢警分局因應春節期間市民採購年貨、返鄉過節、走春旅遊、廟宇祈福等習俗，規畫各項交通疏導措施，提供市民平安、順暢的交通環境。

中壢警方表示，轄區重要傳統市場有新明、興國、成功、忠貞等市場，大型購物商場有家樂福、大潤發、好市多、華泰、大江、遠東SOGO等；廟宇祈福熱點有仁海宮、慈惠堂、三教紫雲宮等；轄區還有中山高內壢、中壢交流道，臺鐵內壢、中壢車站、高鐵桃園車站，都是春節期間交通熱點。

中壢警方已協同業者逐點地勘，依據不同態樣之交通問題，規畫各項交通維持措施，加派人力疏導、增設備用停車場（位）、彈性調撥車道縮短入場時間、調整號誌秒差等，以維護交通順暢。

今年國道一號中壢、內壢交流道不實施高承載管制，惟高速公路局在返鄉交通尖峰時段實施匝道儀管制，中壢警方提醒駕駛人可利用替代道路便捷返鄉。

北上便捷返鄉替代道路有内壢交流道－中園路－台1線中華路、中壢交流道－民族路－台1線環北路；南下部分內壢交流道－中園路－台1線中華路－環北路、中壢交流道－民族路－台1線環南路。詳細路況可以查詢高速公路網站https://www.freeway.gov.tw/Publish.aspx?cnid=193&p=11618

鐵道疏運部分，臺鐵中壢車站交通微整型已規畫各車種停車空間，並建置交通科技監控系統，提供中壢警方運用大數據資訊，彈性調度交維警力即時疏處，並結合廣播媒體即時宣達最新路況，使用路人提早因應處置，以節省旅途時間。