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春節刮刮樂中獎率大公開 這兩款必中

朱立倫今到新竹發豬紅包袋 3千餘份搶空

2019-02-02 13:51聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

農曆春節連假，前新北市市長朱立倫到各縣市宮廟參拜祈福，也發紅包袋，給民眾沾喜氣。他到新竹市關聖帝君廟、及海瑞貢丸總店，人氣很旺，都有民眾喊「總統好」，選總統的呼聲很高。不過，朱立倫說，當前以重振台灣經濟、改善兩岸關係及大家能過好日子，下一代更有希望為首要目標。對於，參選總統等人選，用開放心情面對。

朱立倫今天到新竹發紅包，共準備3千餘份，上午先到關西太和宮、關西市場，緊接約在11時40分抵達新竹市關聖帝君廟，人未到已有粉絲大排長龍，一睹朱立倫風采。今天朱立倫準備約3千餘份紅包袋，全數發完。

年約8旬行動不便婆婆，在關聖帝君廟排隊，搶到紅包袋頭香，她說，拿紅包袋沾好運，要用這紅包袋包紅包給孫子。

「這一代沒跟上、下一代就會更辛苦」朱立倫致詞說，他的從政動機、初衷，都是希望台灣能更好，2020最重要的目標不是個人贏，而是整個國民黨要贏，藉此重振台灣經濟，改善兩岸關係，讓民眾過好日子。

朱立倫提及，此時刻國民黨要提出「最能勝選的人」為最重要的事情，並不是要為了他個人，而是為了全台灣。

他說，外界有不同聲音支持高雄市長韓國瑜參選總統，這代表韓國瑜很傑出，也代表他要加油，他會更努力爭取支持，讓國民黨在2020勝選。包括民調落後台北市長柯文哲部分，多是年輕人、網路聲量等，他將更努力爭取支持。

至於，訪美行程，朱立倫說，他不是去華府的政治行程，而是前往矽谷，拜訪台灣赴美優秀的創業家與成功的外國企業，希望對台灣的經濟有幫助。

另外，國民黨籍市議員顏政德今天也特地帶著由朱立倫與他簽名的「諸事大吉」春聯到場發送給民眾，吸引大批民眾搶拿。

朱立倫到新竹市關聖帝君廟發紅包袋，民眾大排長龍。記者郭宣彣／攝影
朱立倫到新竹市關聖帝君廟發紅包袋，民眾大排長龍。記者郭宣彣／攝影
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朱立倫到（前排，右2）海瑞貢丸總店，也發送紅包袋給民眾。記者郭宣彣／攝影
朱立倫到（前排，右2）海瑞貢丸總店，也發送紅包袋給民眾。記者郭宣彣／攝影
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朱立倫（左）到新竹市關聖帝君廟發紅包袋，民眾大排長龍。記者郭宣彣／攝影
朱立倫（左）到新竹市關聖帝君廟發紅包袋，民眾大排長龍。記者郭宣彣／攝影
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國民黨籍市議員顏政德今天也特地帶著由朱立倫與他簽名的「諸事大吉」春聯到場發送給民...
國民黨籍市議員顏政德今天也特地帶著由朱立倫與他簽名的「諸事大吉」春聯到場發送給民眾，吸引大批民眾搶拿。。記者郭宣彣／攝影
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年約8旬行動不便婆婆，在關聖帝君廟排隊，搶到紅包袋頭香，朱立倫也親自贈上紅包袋。...
年約8旬行動不便婆婆，在關聖帝君廟排隊，搶到紅包袋頭香，朱立倫也親自贈上紅包袋。記者郭宣彣／攝影
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朱立倫到（前排，左4）海瑞貢丸總店，也發送紅包袋給民眾。記者郭宣彣／攝影
朱立倫到（前排，左4）海瑞貢丸總店，也發送紅包袋給民眾。記者郭宣彣／攝影
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朱立倫紅包國民黨
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