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春節刮刮樂中獎率大公開 這兩款必中

銀髮族社區開設烘焙坊 退休麵包師傅回鄉貢獻

2019-02-02 13:23聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

千歲團烤麵包！新竹縣北埔鄉南外社區位於偏遠地區，過去致力發展生態，去年開始以集思廣益生產，嘗試開設烘焙坊，並申請水保局青年回流農村計畫，由在地人士當講師，使山城開始飄散麵包香，今年開始每周出爐一次，希望能增加訂單，讓大眾品嘗千歲團烘焙的魅力。

南外社區發展協會理事長葉貴霖表示，在地居民多以銀髮族、高齡為主，為了活絡在地發展，社區居民也各自發揮所長，去年開始嘗試烘焙，先租借烤箱，並嘗試多種烘焙品，包含麵包、吐司、蛋糕、餅乾等，頗受好評。

已退休麵包師傅姜禮臣為在地人，20多歲就外出學習一技之長，曾在知名飯店、麵包店工作，擁有一身烘焙技藝，回鄉生活也貢獻所長，帶領婆婆媽媽們一起烘焙，以天然成分為主，不添加多餘添加物，使得烘焙品均有自然香氣，相當可口。

專案經理錢佳慧說，去年首度嘗試烘焙，各種烘焙品均有，目前以吐司、古早味蛋糕、曲奇餅為主，也接受民眾預訂，可上臉書粉絲專頁「南外社區」洽詢。由於南外社區出產的麵包口感、香氣十足，還有民意代表一口氣訂購150條麵包，大筆訂單也讓姜禮臣等十分忙碌。

南外社區以蝴蝶生態為特色，除了麵包之外，過去也曾生產蝴蝶粄、蝴蝶餐等，成為吸引遊客前往遊玩、參與的特色，也使南外社區充滿活力。

南外社區在地居民多以銀髮族、高齡為主，為了活絡在地發展，社區居民也各自發揮所長，...
南外社區在地居民多以銀髮族、高齡為主，為了活絡在地發展，社區居民也各自發揮所長，去年開始嘗試烘焙。記者陳斯穎／攝影
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已退休麵包師傅姜禮臣為在地人，20多歲就外出學習一技之長，曾在知名飯店、麵包店工...
已退休麵包師傅姜禮臣為在地人，20多歲就外出學習一技之長，曾在知名飯店、麵包店工作，擁有一身烘焙技藝，回鄉生活也貢獻所長。記者陳斯穎／攝影
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