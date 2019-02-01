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勞資談判破裂！華航機師工會不排除春節期間罷工

竹市祭2千萬補助冷氣、冰箱舊換新 加碼送到府檢測

2019-02-01 17:33聯合報 記者郭政芬╱即時報導

為推廣住宅節電，新竹市政府與經濟部攜手辦理家電舊換新補助，祭出2000萬元鼓勵民眾更換節能的冷氣機與冰箱，自3月1日起開始申請最高補助3000元，並可追溯至購買日期107年12月7日，約補助6600台以上，只要申請補助就可免費獲得家庭用電健檢服務，補助活動於今年6月30日截止。新竹市長林智堅邀請市民趁著春節除舊佈新，汰換家中耗能家電，省荷包又可節能減碳愛地球。

「有新冷氣冰箱可以用，電費還會下降」林智堅表示，配合中央政策，市府推出家電「舊換新」補助，只要汰換耗能家電，換成節電冷氣和冰箱，每台最高補助3千元，同時加碼推出全台唯一「汰換家電，送健檢」服務，如果市民有意願，家電舊換新後還有專人到府檢測電器耗能情況，幫市民省電費，完成健檢後還可獲得一千元禮券，兌換燈具等節能產品。

環保局長江盛任說，家電舊換新補助對象僅限住宅，補助品項為節能效益1或2級的冷氣機及冰箱；家用冷氣機3瓩以上、冰箱300公升以上補助3,000元，3瓩級300公升以下之冷氣及冰箱則依比例計算補助，每台最高補助上限為3,000元，每一裝機地址共計補助5台為上限，自今年3月1日起受理補助申請，4月1日起始撥付補助金，並於6月30日截止申請，補助可追溯至購買日期107年12月7日。

江盛任局長提醒，市民朋友只需提供5項資料文件，包括電費收據（用電種類顯示「表燈非營業用」）、購買發票（限購買地點於新竹市）、產品保證卡、裝設前後照片與廢四機回收聯單，便可向市府申請補助，他也特別提醒節能家電補助只限「舊換新」，單純新購冷氣機或電冰箱則無法補助。

民眾欲購買符合「家電舊換新」補助的冷氣機及冰箱，可查詢經濟部節能標章全球資訊網站。若有任何相關問題，可致電新竹市家電舊換新服務窗口洽詢（03-5216121分機298、03-5910008分機38、03-5368920轉2021）。

為推廣住宅節電，新竹市政府與經濟部攜手辦理家電舊換新補助，祭出2000萬元鼓勵民...
為推廣住宅節電，新竹市政府與經濟部攜手辦理家電舊換新補助，祭出2000萬元鼓勵民眾更換節能的冷氣機與冰箱。圖／市府提供
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新竹市府指出，只要申請補助就可免費獲得家庭用電健檢服務，補助活動於今年6月30日...
新竹市府指出，只要申請補助就可免費獲得家庭用電健檢服務，補助活動於今年6月30日截止。圖／市府提供
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新竹健檢
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