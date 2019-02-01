迎豬年桃市新春福袋搶手 花開了滿園豬造型吸客

2019-02-01 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



農曆春節來臨，迎接生肖豬年新年，桃園市政府推出豬年新春福袋，由桃園書法家王孝堂揮毫題字「諸（豬）事大吉」，由設計師「閃閃」設計繪有7隻小豬的唱片造型小卡，市長鄭文燦今天中午起向市府員工、志工及市民發送豬年福袋迎新春，慶祝豬年到來，大溪區花開了農園也在園區設計、擺設豬造型裝置藝術，加上園區飼養的小豬自由走動，洋溢豬年氣氛，提供市民親子春節走春去處。

即將邁入農曆豬年，市政府推出「諸（豬）事大吉」書法及7隻小豬象徵「財富」「幸福」的豬年新春福袋，鄭文燦率先向市府員工、志工辭歲及賀歲，討喜的豬年福袋搶手，今晚起展開春節期間參拜百家廟宇祈福行程，鄭文燦說，辭歲、迎新年感謝同仁的努力、市民的肯定，祝福新的一年桃園轉大人、市民夢想實現

迎接豬年，位於大溪區台7線9.5公里、百吉隧道前方的花開了農園有別其他農園，該園區從大門到園區，佈置各種小豬造型及裝置藝術，搭配園區飼養四處走動的4隻大、中、小豬，讓園區洋溢滿滿的豬年氣氛，還有大園區溪海休閒農業區的和春花卉農場應景推動豬造型的盆栽，提供民眾選購帶來春節綠意。