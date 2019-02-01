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桃園10元豬年福袋亮相 鄭文燦過年掃百間廟發放

2019-02-01 16:33聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市豬年新春福袋今亮相，黏貼有10元硬幣的小卡請來設計師「閃閃」操刀，外型設計如CD唱片一般，繪製7隻小豬象徵財富及幸福等，市長鄭文燦今天趁向市府同仁辭歲時發放，還搞笑地比起豬鼻子，扮豬逗趣拜年，他說，年假將走訪100間廟宇走春、發放福袋，預計發出20萬份。

桃園市政府因應生肖年主題，別出心裁設計特殊的福袋款式，今年的新春福袋同樣黏貼10元，福袋信封由桃園在地書法家王孝堂揮毫題字，應景寫下「諸事大吉」吉祥語，至於紙板小卡則由設計師「閃閃」操刀，外型設計成如CD唱片一般，上面繪有7隻寫上TAOYUAN字母小豬，別緻可愛。

由於明天開始放9天年假，鄭文燦今天在市府向市府同仁辭歲，並發送豬年新春福袋給所有員工及志工；鄭說，辭歲代表揮別舊的一年，迎接新年，更是對同仁過去一年工作的肯定，感謝他們陪伴桃園、努力工作、建設桃園，希望新的一年，桃園能夠「轉大人」，市民的夢想也能一一實現。

鄭文燦過年行程依舊滿檔，他說，除夕吃完年夜飯後將到各分局及派出所慰勞值班員警，稍晚則會到景福宮及五福宮拜頭香，並展開春節期間參拜100家廟宇的行程，中間也希望盡量參與各種地方活動，和大家拜年互動。

鄭文燦平常忙於公務，鮮少與家人長時間相處，鄭也透露，他打算在過年期間親手做一道「麻油雞燉飯」年菜犒賞家人。而新年期間民眾除跟家人團聚，也會到廟裡參拜或到戶外旅遊踏青，希望大家都能過個平安好年。

桃園市豬年新春福袋今亮相，黏貼有10元硬幣的小卡請來設計師「閃閃」操刀，外型設計...
桃園市豬年新春福袋今亮相，黏貼有10元硬幣的小卡請來設計師「閃閃」操刀，外型設計如CD唱片一般，繪製7隻小豬象徵財富及幸福等。記者張裕珍／攝影
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市長鄭文燦今天辭歲，並發放福袋給市府清潔人員。圖／桃園市政府提供
市長鄭文燦今天辭歲，並發放福袋給市府清潔人員。圖／桃園市政府提供
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桃園市豬年新春福袋今亮相，黏貼有10元硬幣的小卡請來設計師「閃閃」操刀，外型設計...
桃園市豬年新春福袋今亮相，黏貼有10元硬幣的小卡請來設計師「閃閃」操刀，外型設計如CD唱片一般，繪製7隻小豬象徵財富及幸福等。圖／桃園市政府提供
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桃園市豬年新春福袋今亮相，黏貼有10元硬幣的小卡請來設計師「閃閃」操刀，外型設計...
桃園市豬年新春福袋今亮相，黏貼有10元硬幣的小卡請來設計師「閃閃」操刀，外型設計如CD唱片一般，繪製7隻小豬象徵財富及幸福等。圖／桃園市政府提供
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桃園市豬年新春福袋今亮相，黏貼有10元硬幣的小卡請來設計師「閃閃」操刀，外型設計...
桃園市豬年新春福袋今亮相，黏貼有10元硬幣的小卡請來設計師「閃閃」操刀，外型設計如CD唱片一般，繪製7隻小豬象徵財富及幸福等。記者張裕珍／攝影
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市長鄭文燦過年將連跑100間廟宇參香，並發放福袋。圖／桃園市政府提供
市長鄭文燦過年將連跑100間廟宇參香，並發放福袋。圖／桃園市政府提供
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桃園市豬年新春福袋今亮相，黏貼有10元硬幣的小卡請來設計師「閃閃」操刀，外型設計...
桃園市豬年新春福袋今亮相，黏貼有10元硬幣的小卡請來設計師「閃閃」操刀，外型設計如CD唱片一般，繪製7隻小豬象徵財富及幸福等。記者張裕珍／攝影
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福袋鄭文燦
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