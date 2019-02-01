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績效就是正義？ 警察違法濫權問題出在哪？

正妹警巡邏見老翁獨坐分隔島 助包紮幫找家

2019-02-01 14:45聯合報 記者許政榆╱即時報導

今年25歲的女警潘姿婷，畢業於高雄科技大學風險管理與保險系，因對警察工作充滿熱忱...
今年25歲的女警潘姿婷，畢業於高雄科技大學風險管理與保險系，因對警察工作充滿熱忱，105年報考四等特考班，畢業後去年1月分發到大園警分局三菓派出所。圖／警方提供
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桃園市大園警分局三菓派出所女警潘姿婷人美心也美，昨日巡邏時發現一名老翁獨自坐在馬路中央分隔島，立刻上前關心，發現老翁身體擦傷，趕緊將老翁帶回派出所休息，簡單清潔傷口，家屬接到消息趕至派出所，頻頻感謝警方熱心協助。

今年25歲的女警潘姿婷，畢業於高雄科技大學風險管理與保險系，因對警察工作充滿熱忱，105年報考四等特考班，畢業後去年1月分發到大園警分局三菓派出所，平時認真工作，勤於轄區治安維護，保護民眾安全。

潘姿婷說，昨天早上9點多，巡邏行經三民路二段時，發現一名老翁獨自坐在中央分隔島上，且身上有倒地擦傷的痕跡，便上前關心，但老翁卻不斷發抖，無法回答自己的姓名及住處，擔心老翁身體狀況，便先將他帶返所簡單清潔傷口，並提供熱水讓老翁暖暖身體。

老翁在派出所稍作休息後，身心狀況漸漸恢復，但仍只記得自己住在竹圍一帶，無法回答正確姓名，於是潘姿婷帶著老翁去竹圍里長辦公室詢問。但里長也不認識該名老翁，只好請里長協助廣播，並帶老翁回派出所等待消息。

過了不久，老翁的兒子聽到廣播後趕至派出所，看到父親平安無事後，總算鬆了一口氣。兒子表示，父親平時清晨都會出門散步，但通常7點多就會回家，這次發現父親還沒回來，相當著急，感謝警方協助，讓父親得以平安無事返家團圓。

桃園市大園警分局三菓派出所正妹女警潘姿婷尋獲迷路老翁，家屬頻頻感謝警方協助，讓父...
桃園市大園警分局三菓派出所正妹女警潘姿婷尋獲迷路老翁，家屬頻頻感謝警方協助，讓父親得以平安無事返家團圓。圖／警方提供
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桃園市大園警分局三菓派出所正妹女警潘姿婷，昨日巡邏發現迷路老翁，協助返回派出所稍...
桃園市大園警分局三菓派出所正妹女警潘姿婷，昨日巡邏發現迷路老翁，協助返回派出所稍作休息。圖／警方提供
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