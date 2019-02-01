善心湧入 桃園市府助5歲小遊民實現上學夢

2019-02-01 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



彭婦（左）靠撿資源回收維生，常帶著綺綺（右）一天走上10多公里的路。記者曾健祐／攝影 分享 facebook

桃園5歲女童「綺綺」，父母均身心障礙無力照顧，2歲時就將她託孤給無血緣的彭姓婦人，彭常帶著她靠四處撿資收維生，是附近居民熟悉的「小遊民」；經本報報導後，除了各界善心湧入，桃園市社會局、教育局合作下，已安排綺綺到附近公幼就讀，將實現她期待已久的「上學夢」。

經桃園區玉山里長何漢威訪查，發現綺綺一家三代都是弱勢，爸媽均領有身障手冊，所以才拜託鄰居的彭婦照顧；何漢威說，善心人士看到新聞後，今天紛紛聯繫他表示想捐錢，自己有代收的小額捐款，將會儘速整理登記，轉交給彭婦、綺綺後，並公佈捐款名單。

桃園市社會局表示，女童一家是持續追蹤服務對象，今天由社工員再度前往訪查，並提供部份補助款，但對於民間希望捐款幫忙，社會局會讓彭婦知曉，依法接受款項超過一定額度，會影響到其福利身份，由她決定是否願意接受。

社會局說，熱心民眾若希望透過市府捐助，每一筆資料都會公開透明，可以向八德家庭服務中心聯繫，電話（03）367-6865。

另外，經過評估，女童家屬、照顧者沒有違反兒少法、也無明顯照顧不當，不會強制安置，而彭目前有穩定住所，雖有積欠房租情況，但房東能體諒並未催繳，經詢問彭婦她也表示疼愛孫子，表示願意繼續照顧，對於是否需由社會局暫時委託安置，彭婦則沒有意願。

桃園市教育局指出，目前已經找好女童住家附近的公幼，會安排她就近入園就讀，另會提前瞭解孩子各方面發展、心理狀況，再決定是否需請特殊教育專業人員或專業輔導人員，協助包括語言、諮商等，同時助申請相關補助款，讓彭婦不用擔心費用。