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績效就是正義？ 警察違法濫權問題出在哪？

就因輸這1票 村長慘遭苛扣3年事務補助費156萬

2019-02-01 14:42聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

楊文國〈前排左四〉非常高興，還為此訂做布條，上面寫著「3週年難兄難弟出運囉！」記...
楊文國〈前排左四〉非常高興，還為此訂做布條，上面寫著「3週年難兄難弟出運囉！」記者陳斯穎／攝影
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新竹縣北埔鄉水磜村長林辰隆、外坪村長楊文國3年未領村長事務費，1人總共156萬，北埔鄉代表會上月30日召開臨時會，通過墊付案，鄉公所今天特地做了2個大紅包頒給2人，156萬將直接入帳，楊文國還特製布條，說他與林辰隆難兄難弟「出運囉」。

北埔鄉共有9個村，不過在前鄉長姜良明任內，林辰隆、楊文國2人自2016年2月起，連續3年未領取村長事務補助費。因北埔鄉公所在水磜村、外坪村實施檢據核銷制度，將事務費4萬5000元中的4萬2000元改列為須憑單據核銷的村里辦公費，剩下3000元才是不須檢附單據核銷的費用，此項規定與鄉內其餘7村明顯不同。

楊文國指出，領不到事務費的起因是選舉恩怨，本屆的立委選舉，姜良明要求各村長都必須支持特定候選人，若是特定候選人在各村票數較低，輸一票就少領一個月，當時選舉結果出爐，外坪村僅輸1票，水磜村則輸23票，2人從3年前的2月1日起，便真的領不到事務費。

2名村長相當氣憤，為此向媒體投訴，也讓整件事情登上報紙，姜良明不滿2人的做法，就決定接下來任內也都要讓他們領不到事務費。

新竹縣政府民政處當年曾介入協調，簽請姜良明循例核撥各村村長事務補助費每月4.5萬，由村長具領核銷，不過姜良明卻仍堅持己見，楊文國、林辰隆則提起行政訴訟自力救濟，而姜良明在去年1月也為此事遭監察院彈劾，及被公務人員懲戒委員會判決申誡。

新任鄉長莊明增上任後便積極處理此事，他表示，由於當時未給付的事務補助費已入庫，因此以墊付的方式，在30日的代表臨時會中提案，為了讓2名村長能在過年前領到大紅包，特別以專案方式處理，加快辦理行政程序，終於順利在2月1日，讓這156萬回到村長手上。

「雨過天晴」楊文國說，在今天領到格外有意義，因為正好是3週年，今天在多位議員、代表、村長及鄉長的見證下，領到象徵事務費的大紅包，他非常高興，還為此訂做布條，上面寫著「3週年難兄難弟出運囉！」

新竹縣北埔鄉水磜村長林辰隆〈左〉、外坪村長楊文國〈右〉3年未領村長事務費，鄉公所...
新竹縣北埔鄉水磜村長林辰隆〈左〉、外坪村長楊文國〈右〉3年未領村長事務費，鄉公所今天特地做了2個大紅包頒給2人，156萬事務費將直接入帳。記者陳斯穎／攝影
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北埔紅包

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