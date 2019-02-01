徐耀昌發福袋向員工賀年 年初一拜廟分送民眾

2019-02-01 14:37 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



苗栗縣政府準備2萬個豬年新春福袋，縣長徐耀昌上午走訪各局處分送員工福袋，提前向員工賀年，也感謝員工1年來的努力付出，希望員工利用春節假好好休息及充電，未來再接再厲，創新求變接地氣，讓社會有感，也宣布下午讓員工提早半天回家大掃除，5日大年初一徐耀昌到寺廟參拜時也將分送福袋向民眾賀年。

徐耀昌由秘書長陳斌山陪家走訪縣府各局處分送福袋，員工大排長龍，有的還帶孩子來領福袋，賀年聲及歡笑聲不斷，也充滿年節的歡樂氣氛，豬年新春福袋封面有「豬事大吉」、「花滿三春，人臻五福」等吉祥話，內頁則有縣長徐耀昌與副縣長鄧桂菊的「新年快樂」賀辭及吉祥物貓裏喵手拿金元寶的圖案，肚子上還有1枚10元硬幣，祝福大家新年發大財。

徐耀昌5日大年初一到縣內9間寺廟參拜祈福，也會分送福袋給民眾賀年，發放福袋的時間分別為上午7點40分至55分在頭份市福德祠、8點至8點20分在義民廟、35分至50分在永貞宮，9點至9點15分在竹南鎮龍鳳宮、25分至40分在慈裕宮。

10點10分至25分在後龍鎮慈雲宮、40分至50分在造橋鄉天賜佛院、11點5分至35分在苗栗市玉清宮、40分至50分在大明寺。

苗栗縣長徐耀昌（左）上午走訪各局處分送福袋，提前向員工賀年，不少員工帶孩子來領取，充滿年節歡樂氣氛。記者黃瑞典／攝影 分享 facebook

苗栗縣政府準備2萬個豬年新春福袋，縣長徐耀昌上午走訪各局處分送福袋，提前向員工賀年。記者黃瑞典／攝影 分享 facebook