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六福村慶40歲 你可以免費暢遊只要你有40...

2019-02-01 14:06聯合報 記者郭政芬╱即時報導

高近3層樓高的巨大蛋糕造型旋轉溜滑梯也終於在農曆新年前與遊客見面。圖／六福村提供
高近3層樓高的巨大蛋糕造型旋轉溜滑梯也終於在農曆新年前與遊客見面。圖／六福村提供
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您今年40歲嗎？畢業40年？結婚40周年？抑或是「為人父母」40年了呢？六福村主題遊樂園在2019年歡慶40歲大壽！今天宣布只要您的人生重要時刻與40相關，六福村就招待民眾免費入園同樂，除此之外，在2019一整年，只要遊客帶來老照片，馬上享有520元購票優惠。

六福村表示，歡慶六福村40歲生日，六福村推出生日同慶的整年度免費入園專案，只要今年40歲的當日壽星，或是結婚40周年紅寶石婚、當爸媽40周年、畢業40年的同學們，統統都免費入園暢遊六福村，而當月壽星則享門票半價優惠。另外，邀請六福村老客戶，再度回園回味過去遊玩的美好時光，只要遊客帶來過往到六福村樂園、動物園遊玩的老照片，就能有520元(原價999元)購票優惠。

六福村行銷經理葉益亨表示，畢業旅行、校外教學、家庭出遊、聯誼、慶生、約會、求婚、婚禮等人生片段、珍貴時刻，在40年來的每一天都在六福村的園區內上演。也因此，六福村要以特別的方式將喜悅分享給遊客！從三月份起，只要憑過去在六福村遊玩的老照片，就可以享有520優惠票價入園。另外，每月都將推出主題老照片募集活動，三月只要上傳兩張不同時期在六福村照片、四月與六福村動物拍照、五月與家人合照，上傳各月主題老照片，就有機會可以遊玩六福村一整年。

打響40周年季慶典第一炮的「甜蜜魔宮：公主的泡泡夢境」隨之展開，全新活動外加3大打卡景點及3大表演，其中親子遊客詢問最高的「公主變裝間」，由專屬髮妝造型師為孩子們量身打造夢幻造型，完成變裝後還有獨一無二的尊榮巡遊旅程，讓孩子們享受皇家禮遇。高近3層樓高的巨大蛋糕造型旋轉溜滑梯也終於在農曆新年前與遊客見面。

大人們歡慶40，孩子們也能在甜蜜魔宮留下難忘新回憶。去年首度推出的季節限定「公主變裝間」，大獲好評，今年度六福村公主變裝間再升級，由專人帶領享受尊榮的巡遊行程，神燈泡泡機、夢幻水晶球、鏡像萬花筒、旋轉木馬等，還能獲得公主專屬徽章、證書。

歡慶六福村40歲生日，六福村推出生日同慶的整年度免費入園專案，只要今年40歲的當...
歡慶六福村40歲生日，六福村推出生日同慶的整年度免費入園專案，只要今年40歲的當日壽星，或是結婚40周年紅寶石婚、當爸媽40周年、畢業40年的同學們，統統都免費入園暢遊六福村。圖／六福村提供
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六福村主題遊樂園在2019年歡慶40歲大壽。圖／六福村提供
六福村主題遊樂園在2019年歡慶40歲大壽。圖／六福村提供
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520結婚夢境

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