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19歲馬尾妹凌晨4點半賣菜 網讚「像新垣結衣年輕版」

2019-02-01 12:26聯合新聞網 綜合報導

有網友在竹北一處市場看到19歲年輕女孩在賣菜，照片PO上網引來網友大讚。 圖擷自...
有網友在竹北一處市場看到19歲年輕女孩在賣菜，照片PO上網引來網友大讚。 圖擷自「爆廢公社二館」
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傳統菜市場裡不論攤商或顧客，大多都是中年或年長者居多，鮮少看到年輕人出沒。繼之前網路爆紅的彰化社頭市場殺魚妹「阿澎」，還有台北市東門市場的「豬肉西施」張采婕之後，有網友發現新竹竹北一處市場有位賣菜的女生年紀很輕，長相清秀漂亮，照片PO出後網友直呼「戀愛了」。

這名網友在臉書「爆廢公社二館」貼出照片，照片裡一名綁著馬尾、長相甜美的19歲女孩，笑容可掬地在菜市場裡賣菜。原PO表示這位女孩工作快一個月了，早上凌晨4點半就開始工作，敬業的態度讓原PO大讚「這個時代能這樣（早起）的小女生真的不簡單」，甚至還開玩笑的說「要是我年輕20歲就不會放過她了」。

有人立刻搜尋出來這名年輕女孩在「竹北市公有零售市場」工作，其他網友開玩笑的表示「求地點，要去認識一下啊」、「我來幫你圓夢，交給我來」、「我要去買菜了」、「我來幫忙賣」、「老闆，我想我可以常常回去幫忙」、「我凌晨1點批貨，4:30開始擺攤賣水果，為什麼沒人說我不簡單？不說了...我要去睡覺了」。

也有人稱讚「好可愛啊」、「有點像新垣結衣年輕版」、「這個優，比一堆整天拍照PO文好千倍」、「找老婆要找這種女生」、「可以娶回家了」、「這種年輕人越來越少，該好好珍惜這種員工」。

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