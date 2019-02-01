涉賄選百萬交保 桃議員張運炳暴瘦15公斤補宣誓

2019-02-01 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市議員張運炳昨晚交保後，於今天補宣誓。記者張裕珍／攝影 分享 facebook

桃園市中壢區無黨籍市議員當選人張運炳涉嫌賄選，經檢調發動搜索去年聲押獲准，昨被檢方依違選罷法起訴，經法院訊後裁定100萬元交保，由於張運炳因案在押，去年12月25日無法宣誓就職，市議會今早安排10點半補宣誓，張運炳暴瘦15公斤現身，在桃園地方法院庭長蕭世昌監誓下完成宣誓，張表示，就職後將持續做好選民服務，並希望司法還他清白。

張運炳今現身明顯身形瘦了一大圈，面容也憔悴許多，他在桃園地方法院庭長蕭世昌監誓下於桃園市議會議事堂完成宣誓，正式就職第二屆桃園市議員，議長邱奕勝、副議長李曉鐘、市長鄭文燦、無黨團結聯盟總召李家興、幹事長莊玉輝、執行長劉勝全與劉曾玉春，以及市府一級主管都到場見證，張妻與小孫女也來觀禮，小孫女還當場獻吻「阿公」，氣氛溫馨。

由於張對於涉賄仍矢口否認，他低調表示，希望司法還他清白，一切依法行政，相信司法有它處理原則，他今後會好好做好選民服務工作，要繼續擔任推動市府建設的好推手，讓府會和諧一家親，祝福鄉親諸事如意。

張運炳趕在過年前交保，終於能與家人團圓，張也說「心情特別不一樣，個人體會很深」，也提到自己因選舉期間忙碌，疏忽照料身體，選後身體檢查，發現口腔癌復發，他春節期間將吃藥，排定年後接受手術治療。

桃園市議員張運炳今天補宣誓後，和市長鄭文燦、議長邱奕勝等人大合影。記者張裕珍／攝影 分享 facebook

桃園市議會今早安排10點半補宣誓，市議員張運炳暴瘦15公斤現身，在桃園地方法院庭長蕭世昌監誓下完成宣誓。記者張裕珍／攝影 分享 facebook

桃園市議員張運炳今天補宣誓後，小孫女當場獻吻祝福。記者張裕珍／攝影 分享 facebook

桃園市議員張運炳今天補宣誓後，開心與家人與府會主管合影。記者張裕珍／攝影 分享 facebook