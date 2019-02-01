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苗第2座親子公園在竹南 昆蟲世界加火炎山大滑梯

2019-02-01 08:10聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

苗栗縣第2座主題式親子公園有譜了！縣府評選多處公園條件後，決定利用竹南鎮獅山多功能運動公園，建置火炎山造型滑梯、攀爬設施、沙坑、共融式遊具及昆蟲造形休憩設施，打造以昆蟲為主題的親子公園，總經費約3千萬元，將在今年完工，提供竹南、頭份等地區親子同樂的遊憩空間。

聯合報系願景工程曾以「兒童心樂園」專題探討兒童兒童遊戲設施安全及對幼兒發育影響，引起縣府重視，去年規畫貓裏喵親子公園即採具有啟發性、激發孩童想像力與增進親子互動的滑梯、沙坑、親子共融等遊具設計，1月初啟用即受到親子喜愛，成了暴紅的親子樂園。

縣長徐耀昌也指示水利處在竹南、頭份（中港溪）地區及通霄、苑裡（海線）地區尋找適當地點分區各設1座主題式親子公園，就近提供各區親子遊憩空間，鼓勵親子走出戶外活動，增進親子關係，也是比照貓裏喵親子公園模式，不採用制式塑膠罐頭遊具，並有不同特色。

水利處評選竹南鎮獅山多功能運動公園、崁頂公園及親子綠境公園等多處場址條件，以獅山公園條件最理想，占地約2公頃，腹地廣大區塊完整，已有步道、草皮，且位於真如路旁，交通便利，至少可停80輛車，一旁公22用地也可做停車場，決定在此打造第2座主題式親子公園。

配合徐耀昌「南北攜手躍進，山海共享慢活」的施政目標，山線地區的貓裏喵親子公園以海景為主題，中港溪地區親子公園將以著名景點火炎山為構想，打造昆蟲森林漫遊為主題的遊樂場，將設置合7歲以上的火炎山造型滑梯，設計8至10個滑道，背面為攀爬遊戲設施，還有適合3歲以上的瓢蟲造型滑梯。

另外設有蜂巢造型親子廁所、蝴蝶造型頂棚的家長乘涼區、共融式蹺蹺板及鞦韆、族轉飛輪，也將設計造型地景噴水廣場，類似苗栗市民廣場夏季可供孩童戲水，也有深受孩童喜愛的戲沙區及不同造型的貓裏喵立像。

縣府指出，春節後將與竹南鎮公所溝通及徵詢地方意見後，開始規畫設計，將在今年內完工，至於通苑地區則待兩地公所提出適合地點再做評選。

苗栗縣府選定竹南鎮獅山多功能運動公園，打造以昆蟲為主題的親子公園，將建置火炎山造...
苗栗縣府選定竹南鎮獅山多功能運動公園，打造以昆蟲為主題的親子公園，將建置火炎山造型滑梯、沙坑、共融式遊具及昆蟲造形休憩設施。圖／縣府提供
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苗栗縣府選定竹南鎮獅山多功能運動公園，打造以昆蟲為主題的親子公園，將建置火炎山造...
苗栗縣府選定竹南鎮獅山多功能運動公園，打造以昆蟲為主題的親子公園，將建置火炎山造型滑梯、沙坑、共融式遊具及昆蟲造形休憩設施。圖／竹南鎮公所提供
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親子徐耀昌

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