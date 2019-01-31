貓裏喵親子公園明封園2小時消毒 園內抽菸重罰1萬

2019-01-31 20:10 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



苗栗縣貓裏喵親子公園啟用近月來雖大受親子歡迎，每天都湧入大批人潮，但公園全面禁菸、勿帶寵物入內，還是有民眾缺乏公德心，在公園內遛狗隨地便溺，甚至抽菸亂丟菸蒂，縣府將截取錄影畫面移請環保局、衛生局開罰，明天上午封園2小時消毒，春節期間提供安全衛生的親子遊樂空間。

縣府指出，貓裏喵親子公園1月4日啟用以來，假日約湧入2、3千人，平日也有上千人，很受親子喜愛，為維護親子安全衛生的遊憩空間，縣府在公園入口立告示請勿攜帶寵物入內，也公告公園內全面禁菸，但還是常接獲民眾抱怨有人帶寵物入內，甚至有家長在公園內抽菸，公園周邊雖設有垃圾桶，也有人將垃圾留在公園內。

負責維護的廠商指出，平均每天都會發現1、2人帶寵物入內，有時隨地在草皮甚至沙坑便溺，家長休息區常有家長抽菸，平均每天都可撿到5、6根菸蒂，還有人吐檳榔汁，亂丟檳榔渣，休息區旁的排水溝也是常見菸蒂等垃圾，清不勝清。

縣府指出，貓裏喵親子公園大都是孩童、幼兒，二手菸危害親子健康，公園內全面禁菸，將截取園內監視錄影畫面移請衛生局依菸害防制法開罰，最高可罰1萬元，另外攜帶寵物入內隨地便溺，也會移請環保局依違反廢棄物清理法罰款1200元至6000元。

春節假期貓裏喵親子公園的人潮可以預見，明天上午8點至10點暫時封園2小時，八爪魚滑梯、沙坑等所有的遊具及地墊全面噴灑醫療級酒精消毒，提供親子安全衛生的遊樂空間，也呼籲大家發揮公德心，共同維護公園的環境與設施。 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康