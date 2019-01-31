桃議員涉賄百萬交保 庭訊否認犯行獲釋不回應提問

2019-01-31 19:51 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園市中壢區無黨籍市議員當選人張運炳，去年11月24日大選當天涉嫌和堂弟以每票1萬2000元至4萬元賄選，檢方依違反選罷法起訴2人；全案今移審，訊時張仍矢口否認犯行，表示堂弟私人行為他都不知，且本身口腔癌復發急需就醫，法官認定張犯嫌重大，但考量比例原則裁定100萬元交保。

由於檢方去年底已經對張提出當選無效之訴，張晚間6點多由親友籌出保釋金順利獲釋，家人隨即拿出外套替他蓋上頭臉，對於媒體詢問是否擔心失去議員資格、明天要去議會補宣誓？張都沒有回應，律師則箭步上前阻擋鏡頭，頻表示「不要這樣，先讓他休息，現在不方便，謝謝大家關心」。

庭訊時，張運炳表示，堂弟因為基於兄弟情誼，這次選舉主動來替他競選，自己也沒有支薪，對方是義務幫忙，並強調對於堂弟的私人行為他不清楚，也沒有拿錢或指使他去賄選。

法官並詢問，檢方起訴提到，張在大選當天一早5點多，致電堂弟約他「去運動」，張卻穿著襯衫、西裝褲，開車到親友家後也沒下車，反而由堂弟去按門鈴、邀約親友上車。

張運炳回應，那天只是出去走走，順道去找一些兒時就住在附近的友人敘舊，在車上的談話內容他都不清楚，因為自己在休息，也不知道堂弟有沒有拿錢給對方，還說「如果有發現違法的事情，就會阻止堂弟」，對於檢方起訴罪嫌一概否認。

張還說，因為之前口腔癌復發，現在右臉頰腫痛，從外觀就可以看到白斑，請求法官交保，2名辯護律師也說，張目前的身體狀況急需就醫，看守所內醫療資源不足，且最後一次偵訊時，檢方也說對於之後是否羈押表示沒有意見。