3月將發放桃園旅遊消費券喊卡 市府：無助觀光產值

2019-01-31 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃園旅遊消費券計劃喊卡！交通部觀光局暖冬方案補助旅宿業者，桃園市府盼除旅宿業，同步帶動整體觀光產業，21日宣布自今年3月1日起將發放千元「旅遊消費券」，沒想到不到10天，今天晚間突然透過新聞稿宣布計劃「暫緩」，認為旅遊消費券等同現金，需嚴謹印製考量防偽及防弊，在多方評估下，將延緩推出「旅遊消費券」，以其他方式持續推廣桃園觀光。

交通部觀光局擴大國旅觀光暖冬遊住宿優惠活動專案，補助全台各縣市108年1月1日至31日的平日住宿補助，每房每晚最高折抵住宿費1,000至1,500元，以直接住宿金額折抵現金吸引旅客入住。

桃市觀旅局為刺激消費，日前也喊出民眾平日入住桃園市合法旅宿，有機會獲得千元「旅遊消費券」，每房限領一本每張面額100元、共10張的旅遊消費券，初期規劃1萬間住房，再視需求加碼。內容包括價值100元的小烏來門票、300元的好店消費金、300元好禮消費金及300元觀光工廠禮券，遊客憑券至限定店家即可折抵消費，千元旅遊消費券預計於3月1日開始發放，消費券效期為3月1日至5月31日止。

但「桃園旅遊消費券」計畫今日突然喊卡，觀旅局長楊勝評指出，以一次補助的形式無法創造長遠且廣泛的觀光產值，觀光產業類型眾多，如觀光工廠、金牌好禮、金牌好店，還有休閒農場、農特產品、觀光景點、商圈、餐廳等，考慮桃園市民無住宿一日遊形態；加上旅遊消費券等同現金，需嚴謹印製考量防偽及防弊，在多方評估下，決定暫緩推出「旅遊消費券」。

楊勝評說，旅遊補助風潮盛行，但為讓供應面與使用面更完善，尋求資源整合，將確認計畫完善再推出，目前先行推「三、四、五月」3措施，推廣桃園觀光。