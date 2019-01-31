第3屆桃青之星選秀賽 開放報名圓明星夢

2019-01-31 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市政府青年事務局主辦的第3屆「桃青之星」選拔賽，逐漸成為桃園青年間最具指標性選秀大賽。本屆更祭出22萬新高總獎金、前10強選手專業藝人養成培訓，以及金曲創作歌手面對面等三大亮點，鼓勵身懷絕技的青年「讚」上舞台、「藝」起發光，在夢想的舞台上Show出自我。

第3屆桃青之星選拔賽，即日起至3月12日止開放報名，不限男女、不限才藝，年齡15到35歲並設籍於桃園，或者在桃園就學青年皆可參加，只要擁有獨特的個人形象與特殊才藝，都歡迎上傳才藝表演影音完成報名，主辦單位將從海選中初審60組進入複賽，晉級者爭取最後20強前進決賽。

今年的選拔賽總獎金高達22萬元，除了第一名：5萬元、第二名：4萬元、第三名：3萬元，前20強選手都有獎金鼓勵，未來也將擁有公開演出的機會。

今年更首創10強後續專業藝人風格培訓，經決選優秀前10強選手將獲得專業的表演訓練，包括歌唱、舞蹈、台風及肢體開發等系列課程，也將擁有專屬的「一日大明星」造型宣傳棚拍體驗。

為持續扶持脫穎而出「桃青之星」，讓他們看見星路藍圖，主辦單位也預計邀請同樣是從選秀節目嶄露頭角，曾經奪得金曲獎的創作型藝人，擔任「桃青3班」的導師，與10強選手面對面彈唱交流及分享經驗，並於最終成果發表會上同台演出，創造最星光燦爛的表演體驗。