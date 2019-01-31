鄭文燦：城市外交效果佳 持續推動交流

2019-01-31 16:37 中央社 桃園31日電



桃園市長鄭文燦（前）31日指出，未來會安排赴美或其它國家訪問，一方面盼推動城市外交，另一方面也讓國際社會能更了解、支持台灣，作為一個城市的市長，能夠多做交流是好事。 中央社 分享 facebook 高雄市長韓國瑜計劃訪美並到哈佛大學演講，同樣身為6都首長的桃園市長鄭文燦今天表示，自己曾在106年率團訪美，也證明這樣的城市外交是有效的，未來也將持續推動城市交流。

韓國瑜預計在4月或5月前往美國，並受邀至哈佛大學，計劃以「2018地方選舉對民主政治的影響」為題演講。鄭文燦今天受訪表示，他預祝韓國瑜的演講成功，因為大家都很好奇，他在短短幾個月就能造就韓流、改變選舉結果，這確實也是學術上值得研究的題目。

鄭文燦表示，自己在106年也曾到美國加州訪問，並與聖伯納地諾郡（San Bernardino County）結為姊妹市，這個郡面積比台灣還要大，人口也到達200萬，當時也推動桃園國際機場與安大略國際機場的交流。

鄭文燦說，當時一起前往的中華航空公司在透過評估後，也進行商業上的調整，將洛杉磯機場的航班部分移到安大略機場，並在去年順利開航，本來每週5天的班次，因為載客率良好改成每週7天，證明這樣的城市外交是有效的，也有很多矽谷的企業，與桃園市有更多的互動。