搶手！竹市府春聯、紅包袋加印 明上午免費發放

2019-01-31 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市府今年推出「恭禧發財」春聯與「雕花豬」紅包袋組好評不斷，民眾索取熱烈，短短幾天就索取一空，市府臨時趕製，再加碼送春聯2千張及紅包袋5百份，將於2月1日早上10點發放，民眾可至市府一樓服務中心、三區區公所服務台免費領取。

今年度的春聯是在地書法家及知名設計師聯手打造，「恭禧發財」春聯，由年輕書法家蘇梓靖以深厚書法造詣精心揮毫，期盼百工百業都能豐衣足食、欣欣向榮。春聯及紅包袋組的「雕花豬」，則由知名設計師馬詩韻費心打造，「雕花豬」有著飽滿身形、豬背上五個連續的彎月線條，象徵「越來越有錢」，紅包袋內含三款設計，相當討喜。

行政處白舒樺處長表示，感謝民眾熱烈迴響，因此市府決定再衝一波，趕在農曆春節前的最後上班日2月1日上午10時，再度加碼發送「恭禧發財」春聯及「雕花豬」紅包袋組，民眾可至市府一樓服務中心、東區、北區、香山區公所服務台免費索取，數量有限送完為止。