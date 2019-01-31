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照顧原民長者 新竹縣內第9間文化健康站今揭牌

2019-01-31 13:56聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣竹東鎮是縣內原住民人口最密集的鄉鎮，為推展原住民族長期照顧，實現新竹縣長楊文科照顧原住民長者的政見，竹東鎮五尖文化健康站今天辦理揭牌典禮，開站後將服務在地55歲以上亞健康及中度失能的原住民長者。縣長楊文科表示，縣府重視原住民族需求，今天成立第9間文健站，不僅要關懷原鄉地區，更照顧在竹東、湖口等都市型態區域的原住民。

楊文科表示，截至去年底已設立7個文健站，其中以尖石鄉最多，包含水田、那羅、梅花、玉峰、義興，五峰鄉則有花園及桃山，加上上週在湖口鄉新增的山光，以及今天的五尖文健站，目前縣內累計9間文化健康站，服務的原民長者也從220名擴增為260人。

這9間文化健康站，爭取原住民族委員會補助經費約1662萬3414元。新竹縣竹東鎮原住民關懷協會理事長錢世偉表示，五尖文健站是利用五尖教會空間設立，開站後將服務竹東地區20位55歲以上健康、亞健康及中度失能的原住民長者，並不定時訪查鎮內原住民，提供類家托、居家照顧及陪同就醫等服務。

楊文科說，除了照顧原鄉內的部落族人，由於都市原住民人數也不少，竹東鎮人口9萬多人，其中設籍的原住民超過4千人，因此他定決心對五峰鄉、尖石鄉全力以赴。

他也指出，觀察到五峰鄉的公共建設狀況較尖石鄉差，並請原住民行政處長雲天寶多加強五峰鄉的狀況，雲天寶也表示，他上任月餘，已前往五峰鄉4趟，實地走訪、勘查。

今天的揭牌及開站儀式，也邀請縣長楊文科、竹東鎮長羅吉祥、原住民籍議員張益生、劉建民等人到場，楊文科更隨部落原住民婦女們一起跳表演的健康操，現場氣氛活躍，楊文科也稱讚這群表演者們，雖然年紀大卻各個氣色紅潤，能健康長久。

新竹縣竹東鎮五尖文化健康站今天辦理揭牌典禮。記者陳斯穎／攝影
新竹縣竹東鎮五尖文化健康站今天辦理揭牌典禮。記者陳斯穎／攝影
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楊文科隨部落原住民婦女們一起跳表演的健康操，現場氣氛活躍。記者陳斯穎／攝影
楊文科隨部落原住民婦女們一起跳表演的健康操，現場氣氛活躍。記者陳斯穎／攝影
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原住民楊文科新竹

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