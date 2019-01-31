拚節電！冷氣冰箱汰舊換新 竹縣最高每戶補助1.5萬

2019-01-31 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣政府今天宣布，每戶最多可申請補助冷氣、冰箱合計5台，最高可補助1.5萬元。圖／本報資料照片 分享 facebook 中央以節能家電補助帶動內需，每千瓦補助1,000元，上限為3,000元，補助品項是冰箱及冷氣機，並可回溯至去年12月7日，但限「汰舊換新」才能申請。新竹縣政府今天宣布，每戶最多可申請補助冷氣、冰箱合計5台，最高可補助1.5萬元，初步預估本年度目標可推動縣內家戶汰換老舊冷氣2000台及冰箱1000台。

新竹縣府指出，新竹縣政府將針對設籍於新竹縣內家戶推動節能家電補助方案，針對家庭中耗電較大及使用時間較長之冷氣機及冰箱納入補助範圍，換新的家用冷氣及冰箱皆需符合能源效率第1、2級規範方能申請補助金，冷氣每瓩補助1000元，冰箱每公升補助10元，補助金額每台不超過3000元，每戶最多可申請補助冷氣、冰箱合計5台，最高可補助1.5萬元。

新竹縣政府希望透過補助申請推廣民眾能將家中既有之老舊冰箱及冷氣機汰舊換新，改購買符合能源效率1、2級標示之產品，既節電又可節省電費支出。而民眾申請補助時則需檢具申請書、產品型號之購買證明文件(如發票)、回收證明文件(如廢機回收聯單)、設備汰換前後照片、裝機地址等證明文件向本府提出申請。

新竹縣政府表示，此次家電補助方案主要為依循經濟部能源局住商節電設備汰換補助及因地制宜計畫之延伸，去年7月縣府已公告「新竹縣住商節能設備汰換與智慧用電補助作業計畫」，鼓勵轄內服務業、政府機關學校及社區管委會汰換老舊空調、照明設備及鼓勵建置能源管理系統，本年度則配合經濟部政策，除納入家戶冷氣機及電冰箱之補助品項，亦將擴大服務業、政府機關學校及社區管委會之補助項目(如社區公共區域之照明補助)，目前縣府已將修正計畫報請能源局審核，未來經能源局核備後，預計今年3月於新竹縣政府國際產業發展處網站修正公告補助申請計畫，有意願申請單位或民眾得於縣府公告後依相關程序提出申請，或電03-5518101分機6253、6256洽詢。