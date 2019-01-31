影/桃園最長！50公尺滾輪滑梯今開放 大人小孩都嘗鮮

2019-01-31 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園中路地區的風禾公園屬防災型公園，由於設施不多，桃園市政府工務局去年初封園斥資7900萬元整治周邊水圳並利用滯洪池高低差打造7座滑梯，最受矚目的滾輪滑梯長50公尺，號稱「全桃園最長的滾輪滑梯」，今天開園，立刻吸引大批民眾排隊體驗，不少民眾玩完笑說「屁股好痛、好麻喔」，但好好玩！

桃園市長鄭文燦今天早上出席啟用典禮提到，過去風禾公園等周邊公園引流的水圳有「黑龍江」臭名，他上任之後多次勘查也認為風禾公園設施不夠，因此著手三大面向改善，包含增加滑梯等主題設施、改善樹蔭和草皮，以及進行水質淨化，今天重新開放。

市府保留滯洪池防洪效能，將滯洪池規劃為「滑梯主題樂園」，利用地形高差設置多座滑梯，包含最具冒險性長達50米的滾輪滑梯及其他高度、長度不等的滑梯共計七座，並搭配觀景台、沙坑等設施，結合通用化設計、鋪面系統改善，創造兼具觀賞、遊憩且無障礙的樂園。

今天重新開放一早七點多就有民眾來排隊遊玩，無論是沙坑區、滑梯區、盪鞦韆區，還是滾輪滑梯都湧入大批親子遊戲，現場洋溢歡樂氣氛，磨石子滑梯共6座，其中一座長度17公尺最為刺激，桃園市長鄭文燦今天體驗試溜，表示很刺激但是很安全未來如新打造的大有梯田公園也會增加這類設施。

另水質改善計畫自生態池上游的水秀公園水質著手改善，設置公園內蜿蜒且具寬窄變化的水圳，並導入生態濕地工法改善水質，栽植水生植栽、設置礫石增加生物棲地等，藉此改善水質、提高環境品質並賦予生態多樣性及環境教育的功能，讓居民體驗兼具視覺景觀、生態之美的水環境。