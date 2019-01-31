親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節連假哪裡趣
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

多一點、少一點！ 台灣被美國「一國兩制」了

車禍拒理賠？私法正義前 其實還有這部法律

醫院院長「財神爺上身」 說吉祥話贈金豬撲滿超搶手

2019-01-31 10:07聯合報 記者許政榆╱即時報導

衛生福利部桃園醫院新屋分院過年前夕在院區舉辦「豬你新年快樂」健康豬撲滿快閃義賣活...
衛生福利部桃園醫院新屋分院過年前夕在院區舉辦「豬你新年快樂」健康豬撲滿快閃義賣活動。記者許政榆／攝影
分享
今年適逢豬年，為迎接新春到來，衛生福利部桃園醫院新屋分院特別於過年前，在院區舉辦「豬你新年快樂」健康豬撲滿快閃義賣活動，分院長王偉傑更喬裝「財神爺」，向現場民眾問候關懷，並拿起毛筆現場揮毫寫賀詞，藉此宣導健康儲蓄與助人為樂的觀念，並讓社區民眾感受春節濃濃的吉祥味。

扮成財神爺的分院長王偉傑，在院內邀請民眾「開金口說吉祥話」，就送金豬撲滿，其中一位劉阿嬤十分踴躍參與，開心的說要帶10隻健康豬回家給孫子，讓小朋友從小就有良好儲蓄的觀念，也可以間接幫助需要的窮苦人，覺得活動非常有意義，希望院方可以多多舉辦。

王偉傑表示，年節期間總是大魚大肉全家歡聚時間，但長達9天的年節假期還是要定期運動保健，養成健康好儲蓄的觀念，才能夠在新的一年有好的開始；而新屋分院不但是在地的醫療，更是社區的親密夥伴，透過活動義賣、互動遊戲等，讓民眾在多元的迎新春活動中，為來年祈安求福，也藉此活動向民眾拜早年，祝福大家「豬」事大吉。

醫院社工李秀玉表示，醫院每年都會定期辦理愛心義賣活動，受到各界熱烈支持，而每次義賣善款都會捐入院內社服基金內，幫助弱勢就醫民眾使用，此次活動也不例外，活動中呼籲民眾購買健康豬撲滿後，可搭配好的儲蓄方法妥善分配，挪出一部分的金錢來捐贈做愛心，讓需要幫助的人們感受到無比的平安與喜樂。

衛生福利部桃園醫院新屋分院過年前夕在院區舉辦「豬你新年快樂」健康豬撲滿快閃義賣活...
衛生福利部桃園醫院新屋分院過年前夕在院區舉辦「豬你新年快樂」健康豬撲滿快閃義賣活動，分院長王偉傑更喬裝「財神爺」，向現場民眾問候關懷，並拿起毛筆現場揮毫寫賀詞。記者許政榆／攝影
分享
衛生福利部桃園醫院新屋分院過年前夕在院區舉辦「豬你新年快樂」健康豬撲滿快閃義賣活...
衛生福利部桃園醫院新屋分院過年前夕在院區舉辦「豬你新年快樂」健康豬撲滿快閃義賣活動，分院長王偉傑扮成財神爺，在院內邀請民眾「開金口說吉祥話」送金豬撲滿。記者許政榆／攝影
分享
衛生福利部桃園醫院新屋分院過年前夕在院區舉辦「豬你新年快樂」健康豬撲滿快閃義賣活...
衛生福利部桃園醫院新屋分院過年前夕在院區舉辦「豬你新年快樂」健康豬撲滿快閃義賣活動，分院長王偉傑扮成財神爺，在院內邀請民眾「開金口說吉祥話」送金豬撲滿。記者許政榆／攝影
分享

義賣愛心快閃

相關新聞

市府應變化解流標 桃園9處社宅終於動工

2019-01-31 00:14

車禍醫療負債百萬 他靠賣30元炸物突破逆境

2019-01-31 09:07

哥哥車禍驟逝 她做手工皂記憶哥哥的味道

2019-01-31 08:26

春節醫療不打烊 桃園19醫院24小時門急診服務看這裡

2019-01-31 07:28

新竹肉市總經理江寧增 要翻轉肉市成觀光工廠

2019-01-31 00:30

年難過？ 苗栗生命線不斷線協談

2019-01-31 00:22

桃園中路4處社宅全動工 後年提供1148戶

2019-01-31 00:18

桃市免費到宅驗井水、山泉水 可網路申辦

2019-01-30 23:29

桃園復興區接自來水 增設3處加壓站

2019-01-30 23:28

影／置身魔法童話城 2019桃園燈會40燈組搶先看

2019-01-30 21:11

長逾1公里101退役鋼纜製作 「如意生命─ 苗栗」揭幕

2019-01-30 19:45

提升行車安全 鄭文燦：花5百萬幫45輛公車裝安全系統

2019-01-30 16:08

新埔泡湯賞茶花 走春兼養心

2019-01-30 14:28

北漂青年過年返鄉備感壓力...「曾想以死逃避」

2019-01-30 12:59

都市計畫既成道路不徵收 土地正義迢迢難以期待

2019-01-30 09:01

這條路一「卡」10年 苗栗市公所協議價購通了

2019-01-30 09:00

好消息！台開「花鳥溫泉季」免費入園 初二起開放12天

2019-01-30 07:57

苗栗文觀局長林彥甫 正向樂觀照顧弱勢兒

2019-01-30 00:06

女文定圓癌父願 醫院總動員

2019-01-30 00:00

2000萬購地 卡10年華民路通樂

2019-01-29 23:57

桃市空氣盒子 今年目標達千個

2019-01-29 23:53

黑色景觀燈被嫌犯煞 美意變民怨

2019-01-29 23:43

桃園施作下水道 民眾抱怨連連

2019-01-29 23:41

竹市公廁大改造 有免治馬桶

2019-01-29 23:16

影／林彥甫正向抱罕病兒 生活點滴更精彩

2019-01-29 21:49

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

西門町最正牛肉麵店花 三姐妹亮眼來自父母高顏值

2019-01-30 11:37

春節出遊小心！這測速桿限速30 啟用半個月開罰350萬

2019-01-30 15:23

這家基隆老店免熄燈！陽光猛男暖心接棒扛招牌好滋味

2019-01-30 12:32

張麗善催生 雲林生育津貼加碼最高一胎一萬五

2019-01-30 11:28

大林鎮長遭批「把大家當盤子」 暴怒翻桌事後道歉

2019-01-30 22:36

「花在彰化燈會」今晚試燈 湖中露出3D巨大月球超吸睛

2019-01-30 22:40

「193線熱血教師」走了 同鄉：敬無法形容的教育家

2019-01-30 15:06

睽違四年 中台灣元宵燈會重返文心森林公園

2019-01-30 11:09

長逾1公里101退役鋼纜製作 「如意生命─ 苗栗」揭幕

2019-01-30 19:45

清除陰陽海邊坡浮石 濱海公路77.8K明雙向封2小時

2019-01-30 17:14

現在拍照最美！太保花海滿開 週六吃免費壽司

2019-01-30 12:41

金門首次組團登陸拜會 楊鎮浯：此行成果豐碩

2019-01-30 18:17

鄉公所資源回收年賺200萬 張麗善率全縣清潔隊長取經

2019-01-30 16:07

調查站尾牙邀請官員民代 出席者不備禮不致詞化解質疑

2019-01-30 19:20

影／置身魔法童話城 2019桃園燈會40燈組搶先看

2019-01-30 21:11

淡江大橋施工說明會 漁民拉布條盼溝通

2019-01-30 19:37

影／駁二環境藝術超療癒！「遠心林」轉動演繹自然

2019-01-30 15:30

海陸儀隊出身熱血教官 搭表演舞台激勵「儀隊魂」

2019-01-31 08:23

白河好山好水 台南市民政局推薦新春賞遊

2019-01-30 14:48

影／全台最高光明燈 台南麻豆代天府引進電腦點燈

2019-01-30 19:27

新埔泡湯賞茶花 走春兼養心

2019-01-30 14:28

車禍醫療負債百萬 他靠賣30元炸物突破逆境

2019-01-31 09:07

苗議員提案刪除議長主導審查會組成權力 表決未過關

2019-01-30 14:53

影／網友票選全台必看 台南普濟殿燈會點燈了

2019-01-30 20:29

為蘭陽戲劇團叫屈 民俗戲曲專家：裁撤算了

2019-01-31 00:35

提升行車安全 鄭文燦：花5百萬幫45輛公車裝安全系統

2019-01-30 16:08

北市機車格擬全面收費 議員：應採月票制

2019-01-30 23:28

美！宜蘭三星落羽松林今起有夜秀 秘境如童話世界

2019-01-31 09:15

台南違法托嬰中心遭查獲 停業竟還收托25幼童

2019-01-30 17:16

影／高雄小提燈「鴻運豬」 可手提也可戴頭上

2019-01-30 19:46

女力時代來臨 女兵變身女農務農有成獲表揚

2019-01-30 16:04

宜蘭鐵路高架化有譜？ 吳澤成：宜蘭羅東段優先

2019-01-30 17:59

北漂青年過年返鄉備感壓力...「曾想以死逃避」

2019-01-30 12:59

哥哥車禍驟逝 她做手工皂記憶哥哥的味道

2019-01-31 08:26

年前暖流 新北校長回家鄉送禮公所發禮金助清寒

2019-01-30 19:32

華人抽象藝術大師蕭勤個展 三月法國高雄展出

2019-01-30 11:41

市府應變化解流標 桃園9處社宅終於動工

2019-01-31 00:14

為在FRC機器人競賽奪獎 中科管理局辦練習賽助陣

2019-01-30 18:37

高雄燈會小提燈「鴻運豬」 2月9日到11日愛河畔發送　

2019-01-31 07:25

台北市大富翁桌遊 玩了就可掌握不動產買租行情

2019-01-31 08:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top