醫院院長「財神爺上身」 說吉祥話贈金豬撲滿超搶手

2019-01-31 10:07 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



衛生福利部桃園醫院新屋分院過年前夕在院區舉辦「豬你新年快樂」健康豬撲滿快閃義賣活動。記者許政榆／攝影 分享 facebook 今年適逢豬年，為迎接新春到來，衛生福利部桃園醫院新屋分院特別於過年前，在院區舉辦「豬你新年快樂」健康豬撲滿快閃義賣活動，分院長王偉傑更喬裝「財神爺」，向現場民眾問候關懷，並拿起毛筆現場揮毫寫賀詞，藉此宣導健康儲蓄與助人為樂的觀念，並讓社區民眾感受春節濃濃的吉祥味。

扮成財神爺的分院長王偉傑，在院內邀請民眾「開金口說吉祥話」，就送金豬撲滿，其中一位劉阿嬤十分踴躍參與，開心的說要帶10隻健康豬回家給孫子，讓小朋友從小就有良好儲蓄的觀念，也可以間接幫助需要的窮苦人，覺得活動非常有意義，希望院方可以多多舉辦。

王偉傑表示，年節期間總是大魚大肉全家歡聚時間，但長達9天的年節假期還是要定期運動保健，養成健康好儲蓄的觀念，才能夠在新的一年有好的開始；而新屋分院不但是在地的醫療，更是社區的親密夥伴，透過活動義賣、互動遊戲等，讓民眾在多元的迎新春活動中，為來年祈安求福，也藉此活動向民眾拜早年，祝福大家「豬」事大吉。