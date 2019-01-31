醫院院長「財神爺上身」 說吉祥話贈金豬撲滿超搶手
今年適逢豬年，為迎接新春到來，衛生福利部桃園醫院新屋分院特別於過年前，在院區舉辦「豬你新年快樂」健康豬撲滿快閃義賣活動，分院長王偉傑更喬裝「財神爺」，向現場民眾問候關懷，並拿起毛筆現場揮毫寫賀詞，藉此宣導健康儲蓄與助人為樂的觀念，並讓社區民眾感受春節濃濃的吉祥味。
扮成財神爺的分院長王偉傑，在院內邀請民眾「開金口說吉祥話」，就送金豬撲滿，其中一位劉阿嬤十分踴躍參與，開心的說要帶10隻健康豬回家給孫子，讓小朋友從小就有良好儲蓄的觀念，也可以間接幫助需要的窮苦人，覺得活動非常有意義，希望院方可以多多舉辦。
王偉傑表示，年節期間總是大魚大肉全家歡聚時間，但長達9天的年節假期還是要定期運動保健，養成健康好儲蓄的觀念，才能夠在新的一年有好的開始；而新屋分院不但是在地的醫療，更是社區的親密夥伴，透過活動義賣、互動遊戲等，讓民眾在多元的迎新春活動中，為來年祈安求福，也藉此活動向民眾拜早年，祝福大家「豬」事大吉。
醫院社工李秀玉表示，醫院每年都會定期辦理愛心義賣活動，受到各界熱烈支持，而每次義賣善款都會捐入院內社服基金內，幫助弱勢就醫民眾使用，此次活動也不例外，活動中呼籲民眾購買健康豬撲滿後，可搭配好的儲蓄方法妥善分配，挪出一部分的金錢來捐贈做愛心，讓需要幫助的人們感受到無比的平安與喜樂。
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