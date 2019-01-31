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鬧鬼、惹罵…因為官邸遭殃的不只韓國瑜

哥哥車禍驟逝 她做手工皂記憶哥哥的味道

2019-01-31 08:26聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

「失去了家人、沒了經濟支柱，我們站起來」。犯罪被害人保護協會新竹分會不僅陪著被害者家屬走過傷痛期，也陪他們學做手工藝、專才，也精進作品提升為百貨級的精品。每年一度在巨城購物中心的展售會中，創下百萬佳績打出好口碑。

主委呂柏鏞表示，從扶持到真正能協助為被害者家屬找到生命出口，逐一與社會接軌，也穩定經濟收入，成了最實質的幫助。

呂柏鏞說，往往馨生人也會因心理層面傷痛影響生理，有不少被害者家屬很長一段時間，走不出來，甚至關在家中連親人也不願接觸。因此，協會開辦課程力邀馨生人參加如手工皂、皮件、烹飪課等，能從手工藝品製作過程中，減輕心理壓力，也學得一技之長，開創經濟收入。

秘書陳宛青說，不少被害者家庭則因事故關係，家中頓失經濟依靠，馨生人學做手工藝、專才自我療傷，也精進作品提升可入駐百貨級的商品，在巨城展售會時，3年來業績提升，從原本從銷售僅有20萬至今破百萬，打出好口碑。

「痛過、知道怎麼幫助同樣痛的人」馨生人陳麗美、與小櫻（化名）兩人分別學做皮件、手工皂功力升到老師級，用藝術治療走出傷痛，手藝更是精益求精，做工相當精緻，如今還加入志工行列，幫助更多受創的家庭，一同走出傷痛、勇敢面對生活。

小櫻的哥哥因車禍離世，她與母親難過不已，久久無法走出傷痛，在犯罪被害人保護協會的志工陪伴下，讓她學習第二專長「手工皂」，也用來記憶哥哥的味道，逐漸平復心情。

新竹地檢署檢察長徐錫祥奔走竹科廠商，為馨生人作品找平台行銷，成功讓科技大廠研發科、智邦、旺宏等，願意在廠內提供年貨大街攤位，讓馨生人的作品有曝光平台，能成功行銷也帶來穩定經濟。

「慢慢擴展市場，年貨大街也可看得見」新竹市年貨大街而由仲祜股份有限公司主辦，多了公益氣息和溫暖，總經理溫國勝表示，為鼓勵「馨生人」勇敢走出傷痛並提供實質幫助，免費提供年貨大街攤位位置，也讓年貨大街多了公益氣息、也溫暖被害者家屬的心。

馨生人謝國銘遭逆向轎車撞擊右腳不良於行，如今靠著擺攤賣黃金獅子頭，維持生計。記者...
馨生人謝國銘遭逆向轎車撞擊右腳不良於行，如今靠著擺攤賣黃金獅子頭，維持生計。記者郭宣彣／攝影
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犯罪被害人保護協會新竹分會馨生人學做手工藝、專才，也精進作品提升為百貨級的精品，...
犯罪被害人保護協會新竹分會馨生人學做手工藝、專才，也精進作品提升為百貨級的精品，今年的新竹市年貨大街也看得見他們的作品。記者郭宣彣／攝影
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馨生人謝國銘遭逆向轎車撞擊右腳不良於行，如今靠著擺攤賣黃金獅子頭，維持生計。記者...
馨生人謝國銘遭逆向轎車撞擊右腳不良於行，如今靠著擺攤賣黃金獅子頭，維持生計。記者郭宣彣／攝影
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馨生人謝國銘遭逆向轎車撞擊右腳不良於行，如今靠著擺攤賣黃金獅子頭，維持生計。記者...
馨生人謝國銘遭逆向轎車撞擊右腳不良於行，如今靠著擺攤賣黃金獅子頭，維持生計。記者郭宣彣／攝影
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馨生人謝國銘遭逆向轎車撞擊右腳不良於行，如今靠著擺攤賣黃金獅子頭，維持生計。記者...
馨生人謝國銘遭逆向轎車撞擊右腳不良於行，如今靠著擺攤賣黃金獅子頭，維持生計。記者郭宣彣／攝影
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馨生人陳麗美學做皮件，手藝相當精緻，如今還加入志工行列，幫助更多受創的家庭，一同...
馨生人陳麗美學做皮件，手藝相當精緻，如今還加入志工行列，幫助更多受創的家庭，一同走出傷痛、勇敢面對生活。記者郭宣彣／攝影
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馨生人謝國銘遭逆向轎車撞擊右腳不良於行，如今靠著擺攤賣黃金獅子頭，維持生計。記者...
馨生人謝國銘遭逆向轎車撞擊右腳不良於行，如今靠著擺攤賣黃金獅子頭，維持生計。記者郭宣彣／攝影
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犯罪被害人保護協會新竹分會馨生人學做手工藝、專才，也精進作品提升為百貨級的精品，...
犯罪被害人保護協會新竹分會馨生人學做手工藝、專才，也精進作品提升為百貨級的精品，今年的新竹市年貨大街也看得見他們的作品。記者郭宣彣／攝影
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