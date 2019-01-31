春節醫療不打烊 桃園19醫院24小時門急診服務看這裡

2019-01-31 07:28 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



為提供民眾春節期間就醫需求，桃園市11家急救責任醫院，在春節期間依舊提供24小時急診醫療服務，不受假期影響。除夕（2月4日）當天有19家醫院提供部分門診服務，並有391家基層診所(https://www.nhi.gov.tw/Default.aspx)提供診療服務；初五（2月9日）起，各醫療院所陸續恢復提供門診服務。

春節期間，有數波冷氣團即將報到，疾管署預估今年流感高峰期，將落在農曆春節當周，民眾連假返鄉出遊，將提高流感傳播及群聚發生。衛生局長王文彥提醒，出門記得準備保暖衣物、戴口罩、勤洗手，尤其是有心血管及呼吸道慢性病患，一定要規則服藥、定期量測血壓。

另外，接種流感疫苗約需2週時間才能產生足夠保護力，尚未接種流感疫苗的民眾，應於流感疫情高峰來臨前完成接種，以避免流感侵襲。如年節期間有就醫需求，可洽市民專線1999，或至桃園市衛生局網站查詢或就醫前先電洽醫院確認。

春節長照服務不中斷，包括居家服務、喘息服務等，讓家庭照顧者安心出遊，長者也能獲得妥善照顧，有需求的民眾請於春節前撥打「長照專線1966」，向桃市長期照護管理中心提出申請，以利提前預約相關服務做好準備。

另外衛生局也提供24小時心理衛生關懷服務，可隨時撥打安心專線0800-778-995、生命線1995、社區心理衛生中心03-3325880，也有免費24小時毒品防制諮詢及戒毒專線服務(0800-770-885)，提供戒毒成功及毒品防制相關訊息。

王文彥提醒，歡度全家團圓，享用團圓飯時，建議以清蒸、滷、燙、涼拌為主，取代油炸調理，將1餐分成2餐食用，避免過量飲食，此外增加新鮮蔬菜及膳食纖維攝取量，以當季新鮮水果取代甜點。盡量避免大吃大喝及過度油膩的食物，以免腸胃道不舒服。可依循4大原則歡樂進食，讓大家過年期間吃的盡興又不發胖。