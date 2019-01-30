醫起做公益 桃園醫院邀名師現場揮毫義賣春聯

2019-01-30 22:39 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



農曆春節即將到來，衛生福利部桃園醫院即日起至1月31日上午9時至下午4時，於門診大樓1樓大廳舉行「桃醫新春捐熱血 名師揮毫義賣春聯」活動，邀請到臺藝書畫學會名師葉蘭香，現場揮毫義賣春聯，義賣所得將捐至桃園醫院社服基金，協助弱勢民眾就醫，讓民眾到院看診感受年節氣氛，同時響應捐愛心。

此外為響應捐血運動，桃園醫院結合新竹捐血中心及桃園鳳凰獅子會辦理捐血活動，呼籲熱心民眾挽起袖子捐出熱血，此次活動亦邀請到康青龍人文茶飲桃園泰昌店一同響應，提供飲料優惠券給前60名捐血民眾。

桃園醫院院長鄭舜平表示，桃園醫院身為醫療機構，對於維持捐血中心血液庫存量一直是責無旁貸，因此每年固定舉辦捐血活動，發動全體員工一同支持這項有意義的活動，期盼藉此帶領民眾共同付出愛心，展現桃園醫院關懷社會，深耕社區用心。

農曆春節即將到來，衛生福利部桃園醫院政風室結合社工室辦理「送舊迎新慶好年 桃醫愛心義賣活動」，於院內門診大廳舉辦反貪宣導及社會參與活動。桃園醫院社工室主任余珮瑜表示，此次募集義賣品包含環保杯、保鮮盒、家居用品、娃娃布飾、包包等，二手物品種類繁多，不僅環保又能做公益捐愛心，歡迎有興趣的民眾到現場共襄盛舉。

現場除了張貼廉政、賄選主題海報宣導及播放廉政宣導影片外，並且以互動遊戲及發放廉政宣導品等多元方式，宣導反貪、反賄理念，使民眾認識貪腐對政府之危害，同時凝聚民眾共識，進而支持反貪、反賄工作。