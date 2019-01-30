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香港馬會人員來拜會？韓國瑜：前董事自掏腰包來訪

醫起做公益 桃園醫院邀名師現場揮毫義賣春聯

2019-01-30 22:39聯合報 記者許政榆╱即時報導

農曆春節即將到來，衛生福利部桃園醫院即日起至1月31日上午9時至下午4時，於門診大樓1樓大廳舉行「桃醫新春捐熱血 名師揮毫義賣春聯」活動，邀請到臺藝書畫學會名師葉蘭香，現場揮毫義賣春聯，義賣所得將捐至桃園醫院社服基金，協助弱勢民眾就醫，讓民眾到院看診感受年節氣氛，同時響應捐愛心

此外為響應捐血運動，桃園醫院結合新竹捐血中心及桃園鳳凰獅子會辦理捐血活動，呼籲熱心民眾挽起袖子捐出熱血，此次活動亦邀請到康青龍人文茶飲桃園泰昌店一同響應，提供飲料優惠券給前60名捐血民眾。

桃園醫院院長鄭舜平表示，桃園醫院身為醫療機構，對於維持捐血中心血液庫存量一直是責無旁貸，因此每年固定舉辦捐血活動，發動全體員工一同支持這項有意義的活動，期盼藉此帶領民眾共同付出愛心，展現桃園醫院關懷社會，深耕社區用心。

農曆春節即將到來，衛生福利部桃園醫院政風室結合社工室辦理「送舊迎新慶好年 桃醫愛心義賣活動」，於院內門診大廳舉辦反貪宣導及社會參與活動。桃園醫院社工室主任余珮瑜表示，此次募集義賣品包含環保杯、保鮮盒、家居用品、娃娃布飾、包包等，二手物品種類繁多，不僅環保又能做公益捐愛心，歡迎有興趣的民眾到現場共襄盛舉。

現場除了張貼廉政、賄選主題海報宣導及播放廉政宣導影片外，並且以互動遊戲及發放廉政宣導品等多元方式，宣導反貪、反賄理念，使民眾認識貪腐對政府之危害，同時凝聚民眾共識，進而支持反貪、反賄工作。

「廉潔自持」為公務員所需具備的基本素養，桃園醫院政風室呼籲：本院秉持公務員「不受禮」、「不送禮」、「不邀宴」之立場，如發現有貪瀆不法情事，請撥打法務部廉政署廉政檢舉專線：0800-286-586。

響應捐血運動，衛生福利部桃園醫院結合新竹捐血中心及桃園鳳凰獅子會辦理捐血活動。記...
響應捐血運動，衛生福利部桃園醫院結合新竹捐血中心及桃園鳳凰獅子會辦理捐血活動。記者許政榆／攝影
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響應捐血運動，衛生福利部桃園醫院結合新竹捐血中心及桃園鳳凰獅子會辦理捐血活動。記...
響應捐血運動，衛生福利部桃園醫院結合新竹捐血中心及桃園鳳凰獅子會辦理捐血活動。記者許政榆／攝影
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響應捐血運動，衛生福利部桃園醫院結合新竹捐血中心及桃園鳳凰獅子會辦理捐血活動。記...
響應捐血運動，衛生福利部桃園醫院結合新竹捐血中心及桃園鳳凰獅子會辦理捐血活動。記者許政榆／攝影
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「桃醫新春捐熱血 名師揮毫義賣春聯」活動，邀請到臺藝書畫學會名師葉蘭香，現場揮毫...
「桃醫新春捐熱血 名師揮毫義賣春聯」活動，邀請到臺藝書畫學會名師葉蘭香，現場揮毫義賣春聯，義賣所得將捐至桃園醫院社服基金，協助弱勢民眾就醫
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捐血中心義賣愛心

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